ZTE Axon M im Test: das Doppel-Display-Smartphone im Hands-on [mit Video]

Prototypen gab es viele, doch das ZTE Axon M ist das erste Smartphone mit zwei Touchscreens, das regulär in der Handel kommt. Was man mit den zwei Displays anstellen kann und wie (un)-praktisch die Bedienung ist, haben wir auf dem Mobile World Congress (MWC) ausprobiert.

Anstatt ein Display immer größer zu machen, stattet ZTE das Axon M kurzerhand mit zwei Displays aus – eines auf der Vorder- und eines auf der Rückseite – die man zu einem großen Bildschirm aufklappen kann.

5,2 x 2 = 6,75

Jedes Display des Axon M ist 5,2 Zoll groß und verfügt über eine Full-HD-Auflösung, die für ein detailreiches Bild sorgt. Aufgeklappt und nebeneinander ergeben sie einen 6,75 Zoll großen Bildschirm mit 2160 x 1920 Pixeln. Dieser Displayverbund ist dann fast quadratisch. Für Filme und Serien ist das also nicht gerade von Vorteil.

Andere Anwendungen, wie etwa der Browser und einige Apps, lassen sich dagegen in dem fast quadratischen Seitenverhältnis sinnvoller nutzen. Für mich erwiesen sich beim Hands-on die zwei Displays aber erst dann als Vorteil, wenn man zwei Apps gleichzeitig – also auf jedem Bildschirm eine – nutzt. Da kann man z.B. im Messenger schreiben und nebenbei die neuesten Meldungen auf CURVED lesen.

Aus zwei Mal 5,2 Zoll werden 6,75 Zoll. (© 2018 CURVED)

Auch klassisch in einer Hand nutzbar. (© 2018 CURVED)

Vergleichsweise dick und klobig. (© 2018 CURVED)

Das Scharnier zum Aufklappen. (© 2018 CURVED)

Das zweite Display kann auch als Standfuß dienen. (© 2018 CURVED)

















Das ZTE Axon M verfügt nur über eine 20-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite. Will man keine Selfies aufnehmen, muss man das zugeklappte Smartphone umdrehen und kann wie mit der Hauptkamera jedes anderen Smartphones fotografieren.

Bei der übrigen Hardware bewegt sich das ZTE Axon M zwischen aktuellen Mittelklasse- und Top-Smartphones. In ihm steckt mit dem Snapdragon 821 Qualcomms Top-Chipsatz von vor zwei Jahren. Ihm stehen vier Gigabyte Arbeitsspeicher zur Seite. Der interne Speicher ist 64 Gigabyte groß. Als Betriebssystem kommt noch Android Nougat und nicht das aktuelle Android Oreo zum Einsatz.

Preis und Verfügbarkeit

Das ZTE Axon M soll auch in Deutschland in den Handel kommen. Wann genau und zu welchem Preis konnte ZTE auf dem MWC Ende Februar 2018 aber noch nicht sagen.

Vorläufiges Fazit: eine nette Idee, mehr nicht

Das ZTE Axon M ist ein erfrischend neue Idee in der Smartphone-Welt. Allerdings wirkt es auf mich noch zu klobig. Die Software ist zudem noch nicht optimal an die zwei Displays angepasst. Zudem muss man sich für die Benutzung von gewohnten Routinen verabschieden. Außerdem braucht es zum Auf- und Zuklappen man in der Regel beide Hände. Dass man permanent auf die Display fasst, lässt sich nicht verhindern. Ebenso wenig, dass man das Smartphone unausweichlich mit einem der beiden Bildschirmen auf Oberflächen ablegen muss. Denn selbstverständlich gibt es keine Schutzhülle.

Kurzum: Das Axon M eignet sich für jene, die immer die allerneueste Technik ausprobieren wollen. Alle anderen sollten mindestens noch bis zur zweiten Generation warten.