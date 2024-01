Apples MacBook Pro ist dank des neuen M2-Chips nun noch kraftvoller. Grafisch aufwendige Spiele, Videobearbeitungssoftware, Office-Anwendungen oder was ihr sonst noch zu bieten habt – alles läuft schnell und reibungslos. Informiert euch hier zu Apples Notebook der nächsten Generation und sichert euch das MacBook Pro M2 mit Vertrag bei CURVED.

Inhaltsverzeichnis

Beeindruckendes Retina Display

Das MacBook Pro M2 ist genauso groß und leicht, wie das ältere MacBook Pro M1 (hier mit Vertrag) . Das Retina-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung misst angenehme 13,3 Zoll und bietet euch so eine ideale Größe für unterwegs.

Außerdem löst das Display des neuen MacBook Pro in scharfe 2560 x 1600 Pixel auf, bietet beeindruckende Farbwerte und ist mit 500 Nits angenehm hell. Dank der True Tone Technologie könnt ihr sogar draußen in der Sonne arbeiten, ohne die Helligkeit anzupassen – das System passt sich nämlich automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und vermittelt zudem ein besonders natürliches Bild.

Ein noch kraftvolleres MacBook

Ihr braucht noch mehr Power? Der neue M2-Chip des MacBook Pro bringt sie euch. Im Vergleich zum M1 liefert der Prozessor 1,4-mal schnellere Performance bei der Videobearbeitung, bei der Bildverarbeitung oder beim Gaming.

Doch das ist noch nicht alles. Das MacBook Pro M2 unterstützt eine Speicherbandbreite von 100 GB pro Sekunde. Das sind 50 Prozent mehr als beim M1-Chip. Hinzu kommen wahlweise 8 GB, 16 GB oder 24 GB Arbeitsspeicher zum Zwischenlagern von Tasks.

Damit der Hochleistungs-Chip selbst bei extrem hoher Beanspruchung nicht überhitzt, ist das MacBook Pro M2 mit einer aktiven Kühlung ausgestattet. Die ist so leise, dass ihr sie im Alltag nicht einmal bemerken werdet.

Speicherplatz ist selbstverständlich massenhaft vorhanden, damit ihr alle Anwendungen und Medien direkt auf der Festplatte ablegen könnt. Zur Auswahl stehen 256 GB, 512 GB, 1 TB oder gigantische 2 TB.

Ein Ausdauerchampion mit zahlreichen Features

Das MacBook Pro M2 ist nicht nur kraftvoll, sondern auch ausdauernd. Der neue Chip ist energiesparsam, was sich auch in der Akkulaufzeit bemerkbar macht. Apple gibt bis zu 20 Stunden Wiedergabe von Filmen mit der Apple TV App oder bis zu 17 Stunden drahtloses Surfen an. Das macht das Notebook zum perfekten Begleiter auf Geschäftsreisen oder im Urlaub, wo nicht immer direkt eine Steckdose in Reichweite ist.

Dank der langen Akkulaufzeit genießt ihr Features wie die FaceTime HD Kamera zum Video-Chatten oder das Magic Keyboard mit der praktischen Touch Bar den ganzen Tag. macOS ist eines der fortschrittlichsten Computer-Betriebssysteme der Welt und bietet zahllose integrierte Apps und Funktionen, die euch im Alltag zur Seite stehen.

MacBook Pro M2 mit Vertrag: Sichert euch das Upgrade

Das MacBook Pro M2 ist ein kraftvolles Notebook, mit dem ihr nahezu jede Art von Arbeit spielend leicht erledigen werdet. Doch auch für Kreativität oder Mediengenuss aller Art ist das System bestens bestückt. In den Farben Silber und Space Grau macht das Notebook zudem in jeder Umgebung einen edlen Eindruck. Das geringe Gewicht und das schlanke Gehäuse laden aber gerade dazu ein, nach draußen an die frische Luft zu gehen und im Freien zu arbeiten.

Falls ihr Geld sparen wollt und auf der Suche nach einem Mobilfunkvertrag seid, könnte sich der Kauf eines MacBook Pro M2 mit Vertrag im Bundle lohnen. So bekommt ihr einen praktischen Tarif für euer Smartphone direkt dazu. Ist euch das nicht günstig genug, empfiehlt sich auch das MacBook Air (M2) mit Vertrag bei uns im CURVED-Shop. Das ist nämlich ähnlich kraftvoll, kostet aber etwas weniger.