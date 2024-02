Sony PlayStation 5 Digital Edition kaufen

Die PlayStation 5 Digital Edition ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Gamer. Ohne Laufwerk bietet sie euch ein schlankes Design, eine blitzschnelle SSD und Zugang zu einer riesigen Bibliothek von PS5- und PS4-Titeln. Erlebt die nächste Generation des Gamings mit der PlayStation 5 Digital Edition.

Inhaltsverzeichznis:

PS5 Digital Edition: Das erwartet euch

Die PlayStation 5 Digital Edition ist mehr als nur eine Konsole. Sie ist euer Tor zu einer neuen Ära des Gamings, in der ihr eure Grenzen sprengen könnt. Mit der PS5 Digital Edition könnt ihr die neuesten Spiele in bester Qualität genießen, ohne auf physische Discs angewiesen zu sein. Ladet Spiele einfach aus dem PlayStation Store herunter oder streamt mit einem separat erhältlichen PlayStation-Plus-Abo, wann immer ihr wollt. Und dank der ultraschnellen SSD laden eure darauf gespeicherten Spiele in Sekundenschnelle.

Kaum Wartezeiten mehr dank der SSD mit 825 GB Speicherplatz

Tausende von Spielen warten im PlayStation Store

Kompatibilität mit den meisten PS4-Spielen und PS VR

Einfacher Wechsel zwischen verschiedenen Spielen mit dem Activity-Feature

Die Zukunft des Gamings

Kauft ihr die PlayStation 5 Digital Edition, erlebt ihr Gaming wie nie zuvor. Die PS5 bietet euch eine unglaubliche Leistung, die atemberaubende Grafik, flüssiges Gameplay und realistische Effekte ermöglicht. Dank 4K-Auflösung und Raytracing könnt ihr in detailreiche und lebendige Welten eintauchen, die euch umhauen werden. Und mit dem DualSense-Controller spürt ihr jede Aktion hautnah, dank der adaptiven Trigger, dem haptischen Feedback und dem integrierten Mikrofon.

Erlebe 4K-Gaming mit Raytracing

Spürt die Action mit dem DualSense-Controller

Genießt mit Tempest 3D AudioTech einen immersiven Sound

Entdeckt neue Möglichkeiten mit der PlayStation-Kamera und dem PS-VR-Headset

PlayStation 5 Digital Edition kaufen: Mehr als nur Gaming

Die PlayStation 5 Digital Edition ist nicht nur für Gamer gedacht. Sie ist auch für alle, die sich gerne unterhalten lassen. Mit dem Kauf der PS5 Digital Edition habt ihr Zugang zu einer Vielzahl von Apps und Diensten, die euch das Beste aus Film, Musik, Sport und mehr bieten.

Ihr könnt eure Lieblingsinhalte in 4K-HDR streamen, eure eigene Medienbibliothek erstellen oder Freunde zu einer Party einladen. Und mit dem separat erhältlichen PlayStation-Plus-Premium-Abonnement könnt ihr noch mehr Vorteile genießen wie kostenlose Spiele, exklusive Rabatte und Online-Multiplayer-Partien.

Streamt eure Lieblingsinhalte in 4K-HDR mit Netflix, YouTube, Disney+ und mehr (Abos vorausgesetzt)

Erstellt eure eigene Medienbibliothek mit der Media Remote

Chattet mit Freunden über die Party-Funktion oder den Sprachassistenten

Profitiert von kostenlosen Spielen, exklusiven Rabatten und Online-Multiplayer mit PlayStation Plus Premium (separat erhältlich)

Die PlayStation 5 Digital Edition ist die perfekte Konsole für Gamer, die kein Laufwerk benötigen. Sie bietet euch eine unvergleichliche Performance, eine riesige Auswahl an Spielen und beste Unterhaltung. Kauft jetzt die PlayStation 5 Digital Edition und seid bereit für die nächste Generation des Gamings.