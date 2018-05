10 Minuten Workout zuhause: So macht ihr mit wenig Zeit Sport

Stressiger Alltag und keine Zeit zu trainieren? Alles eine Frage der Trainingsdauer. Schon mit einem intensiven 10-Minuten-Workout für zuhause könnt ihr etwas für eure Fitness tun. Wir zeigen euch wie.

Kurz, aber effektiv: Fitnessübungen für Anfänger

Es muss nicht immer ein ausgedehntes Training im Fitnessstudio sein. Wenn ihr in kurzer Zeit möglichst intensive Übungen macht, genügt schon ein 10-Minuten-Workout. Zuhause könnt ihr es besonders bequem in euren Alltag integrieren. Es folgen ein paar Beispiele für alle Einsteiger. Jede Übung dauert eine Minute und wird in zwei Durchgängen absolviert. Wer danach noch kann, darf gern weitere Wiederholungen machen.

Übung 1: Um euch aufzuwärmen, joggt ihr auf der Stelle und spannt dabei Bauch und Gesäß fest an.

Maximale Fettverbrennung zuhause mit HIIT

Ihr wollt mehr? Dann probiert das intensive Zehn-Minuten-High-Intensity-Intervall-Training (HIIT) für mehr Ausdauer, Kraft und effiziente Fettverbrennung. Trainiert wird für zehn Durchgänge in einem Intervall von 40 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Pause. Wärmt euch kurz auf, dann kann es losgehen:

Burpees mit Strecksprung: Mit dieser Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung trainiert ihr den gesamten Körper. Beginnt mit einem Liegestütz, springt daraus in die Hocke, geht anschließend in den Strecksprung über und kehrt in die Ausgangsposition zurück.

Fitnessübungen für den Bauch

Einen flachen, durchtrainierten Bauch bekommt ihr bei regelmäßigem Training mit diesen zwei Übungen, die ihr in euer 10-Minuten-Workout zuhause integrieren könnt: