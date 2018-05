Abnehmen ohne Hunger: So werdet ihr schlanker

Wollt ihr abspecken, ist Abnehmen ohne Hunger eine gute Wahl. Denn Nulldiäten und andere radikale Abnehmkuren haben mehr als einen entscheidenden Nachteil: Neben einer Mangelernährung plagt euch meist schon nach kurzer Zeit heftiges Hungergefühl. Wie ihr ohne knurrenden Magen an Gewicht verlieren könnt, erfahrt ihr durch unsere Tipps in diesem Ratgeber.

Feste Essenszeiten und bewusster Genuss

Das kennt ihr sicherlich: Kommt man mittags nicht richtig zum Essen, nascht man hier und da eine Kleinigkeit, ohne dass es einem bewusst ist. So kommen schnell mehr Kalorien als mit einer großen Mahlzeit zusammen – Abnehmen ohne Hunger klappt so nicht. Feste Essenszeiten können dabei helfen, das zu verhindern. Ein ausgiebiges Frühstück sowie Mittag- und Abendessen zu immer etwa der gleichen Zeit sorgen dafür, dass ihr lange satt bleibt, der Stoffwechsel zwischendurch aber auch Gelegenheit hat, zur Ruhe zu kommen. Weiterer Vorteil: Wer gut gegessen hat, greift automatisch seltener zu Kalorienbomben wie Schokolade, Chips und Co.

Ein guter Tipp ist es auch, euch zu den Mahlzeiten an den Tisch zu setzen. Denn vor dem Fernseher, auf die Schnelle im Stehen oder neben der Arbeit am Schreibtisch, ist die Ablenkung meist groß und ihr bemerkt oft gar nicht, dass ihr bereits satt seid. So esst ihr automatisch mehr. Versucht stattdessen jede Mahlzeit zu einem kleinen Ritual zu machen und bewusst zu genießen, denn dann habt ihr mehr von eurem Essen und hört auf, sobald das Sättigungsgefühl einsetzt.

Gegen den Hunger: Zum Abnehmen viel trinken

Dass Cola, Fanta und Sprite nicht unbedingt beim Abnehmen helfen, ist wohl jedem klar. Doch greifen die meisten im Alltag auch zu weniger offensichtlichen Dickmachern. Fruchtsäfte enthalten oft ebenfalls jede Menge Zucker – und nicht allen ist das bewusst. Meidet außerdem, wenn möglich, Eistee und Energy Drinks, wenn ihr Gewicht reduzieren wollt.

Besser für Gesundheit und Gewicht: Wasser und ungesüßter Tee. Das Gute: Auch Trinken macht satt – mitunter nur für kurze Zeit, aber schon das kann manchmal helfen, um noch eine Stunde bis zur nächsten Mahlzeit zu überbrücken. Achtet also drauf, stets genug zu trinken. Stellt euch beispielsweise auf der Arbeit eine Wasserflasche auf den Tisch, damit ihr das Ganze nicht vergesst.

Auf Ernährung achten und Sport machen

Gesund abnehmen ohne Jojo-Effekt und Hungergefühl – das sollte das Ziel sein. Wenn ihr euch jedoch alles verbietet, was ihr gern esst, werdet ihr zwar kurzzeitig abnehmen, die Diät aber kaum längere Zeit oder dauerhaft durchhalten, zeigen Erfahrungen. Tipp: Statt auf strenge Verbote zu setzen, solltet ihr euch auch mal etwas zugestehen. Beispielsweise ein Stück Schokolade oder Burger statt Salat als Mittagessen. Hier zählen vor allem die Prinzipien der Ausnahme und der Menge. Wer sich hin und wieder eine Kleinigkeit gönnt, findet einen guten Kompromiss zwischen Vernunft und Verlangen. Wie ihr euch gesund ernährt, haben wir in einem anderen Ratgeber für euch zusammengefasst.

Macht zum Beispiel einen Deal mit euch selbst: Achtet auf regelmäßige Sporteinheiten im Alltag und belohnt euch dafür mit eurem Lieblingsessen oder etwas anderem, was ihr gern esst. Solange dies nicht in "all you can eat" ausartet, kann diese Strategie das Durchhalten des individuellen Abnehmplans durchaus erleichtern. Wichtig ist aber, dass ihr euch eine Sportart aussucht, die euch Spaß macht und zu der ihr euch im Idealfall nicht allzu sehr zwingen müsst. Dann nämlich ist der Durchhalteeffekt in der Regel größer.