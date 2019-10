AirPods 3 und schaurige Skin-On-Handyhüllen – die Highlights der Woche

Neue Woche, neuer Technikspaß. Diese Woche ging es bei CURVED um die neuen AirPods, MIUI 11, das Google Pixel 4 und viele weitere interessante Smartphones, Gadgets und Updates. Claudia fasst die Highlights in ihrem persönlichen Rückblick für euch zusammen.

Falls ihr die Highlights der letzten Woche verpasst habt, könnt ihr sie hier noch einmal nachlesen.

Steht man vor der Kaufentscheidung für ein neues Smartphone, sollte man nicht wahllos nach dem erstbesten greifen, das sich einem anbietet: Handy ist nicht gleich Handy, und selbst in den höherpreisigen Rängen eignet sich nicht jedes Geräte gleich gut für jeden Nutzer.

Gut beraten ist, wer vor der Entscheidung gründlich vergleicht: Bei CURVED lassen wir regelmäßig Smartphone-Konkurrenten – beispielsweise das iPhone 11 und Galaxy Note 10 – gegeneinander antreten. Dazu aber mehr nach den Kurznews.

News der Woche: Die fünf CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

In unserem meistbewerteten Artikel der Woche geht es um die AirPods 3 : Könnten diese bereits im Oktober unter dem Namen AirPods Pro erscheinen?

: Könnten diese bereits im Oktober unter dem Namen AirPods Pro erscheinen? Welche neuen Features die Nutzer an MIUI 11 am meisten lieben, erfahrt ihr hier.

am meisten lieben, erfahrt ihr hier. Kaum sind iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max auf dem Markt, kursieren Gerüchte rund um die iPhones 2020 . Was über die neuen Apple-Phones gemunkelt wird, verraten wir euch hier.

. Was über die neuen Apple-Phones gemunkelt wird, verraten wir euch hier. Mit dem Mi CC9 Pro will Xiaomi ein Gerät mit 108-MP-Kamera auf den Markt bringen. Inzwischen hat die EEC das Smartphone zertifiziert und es gibt Neuigkeiten über dessen Ausstattung.

will ein Gerät mit 108-MP-Kamera auf den Markt bringen. Inzwischen hat die EEC das Smartphone zertifiziert und es gibt Neuigkeiten über dessen Ausstattung. Für das "Igitt" der Woche sorgte die sogenannte Skin-On Handyhülle, die optisch und funktional der menschlichen Haut ähnelt. Ein Gutes hat das Teil wenigstens: Nutzt ihr es an eurem Smartphone und betretet damit eine eigentlich hoffnungslos überfüllte U-Bahn, habt ihr bestimmt innerhalb kürzester Zeit ein ganzes Abteil für euch alleine.

Vergleichssieger der Woche: iPhone 11, Galaxy Note 10 und Google Pixel 4

In unseren Vergleichstests trat in dieser Woche das iPhone 11 (das Einstiegsmodell der 11er-Reihe) gegen das Galaxy Note 10 an. Individuelle Vorlieben für iOS versus Android spalten ohnehin die Gemeinde, optisch könnten die Kontrahenten zudem nicht unterschiedlicher sein. Entschieden vorwiegend Design und Betriebssystem den Ausgang dieses Rennens, oder hatte eines der beiden Smartphones auch technisch die Nase vorn?

Das Samsung Galaxy Note 10 schickten wie ein zweites Mal in den Ring. Sein Gegner dieses Mal: das Google Pixel 4. Zweimal Android, ein weiteres Mal eckiges gegen rundes Design. Außerdem musste sich das kleinere OLED-Display des Google Pixel 4 mit seiner 5,7 Zoll Diagonale gegen den 6,3 Zoll Super-AMOLED-Screen des Südkoreaners behaupten. Hatte das kleinere Pixel 4 in diesem Kampf überhaupt eine Chance auf den Sieg?

Geräte-Tests der Woche: Redmi Note 8 Pro, Huawei Watch GT 2 und AKG Y500

Unser Redakteur Andreas hat für euch das XiaomiRedmi Note 8 Pro getestet und dabei festgestellt, dass das Preiswunder viele Features bietet, die man sonst nur bei teureren High-End-Geräten findet. Was ihn am Note 8 Pro am meisten begeisterte und was seine Kritikpunkte waren, erfahrt ihr hier.

Um die Huawei Watch GT 2 ging es im Review von Lukas. Mit welchen Qualitäten – außer einer langen Akku-Laufzeit, Gesundheits- und Fitness-Funktionen – wusste die Smartwatch zu überzeugen?

Richtig was auf die Ohren gab es in dieser Woche für Martin beim Review des AKG Y500 Bluetooth Kopfhörers. Wie das Headphone klingt und sich in lauter Umgebung bewährt, könnt ihr hier nachlesen.

Ratgeber der Woche: iPhone-Screenshots und "Find my iPhone"

In zwei Ratgebern erklären wir euch zudem, wie ihr mit und ohne Home-Button Screenshots mit dem iPhone aufnehmen und nachbearbeiten könnt und wie ihr euer iPhone wiederfindet, wenn ihr es mal verlegt habt.

Vorschau auf die nächste Woche: Es wird gruselig interessant!

In der nächsten Woche müsst ihr stark sein, denn bei CURVED warten einige schaurig schöne Halloween-Überraschungen euch! Außerdem testen wir das LG G8S, die Apple Watch 5 und die Sony WF-1000XM3 Noise-Cancelling-InEar-Kopfhörer, was hoffentlich (nein, ganz sicher!) nicht so gruselig werden wird.

Sollte das Huawei Nova 5T pünktlich in unserem Halloween-Eimer landen, werden wir auch dieses für euch unter die Lupe nehmen. Also dann bis zur nächsten Woche, wenn ihr euch traut. Wir freuen uns auf euch!