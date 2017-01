AirPods: Mit diesem Trick bekommt Ihr die Ohrhörer immer aus der Hülle

Beim Kauf der AirPods ist ein praktisches Case inklusive. Mit der Hülle könnt Ihr die Ohrhörer nicht nur komfortabel aufbewahren, sondern auch gleichzeitig aufladen. Für einige Nutzer hat die Lösung allerdings auch einen Nachteil: Nicht allen fällt es nämlich einfach, die kabellosen Kopfhörer aus der Box zu bekommen. Mit einem einfachen Handgriff könnt Ihr die Stecker aber ohne Probleme herausholen.

Der feste Sitz

Wenn Ihr Eure AirPods einfach gerade aus dem Ladecase herausziehen wollt, könnte sich das Gadget womöglich weigern. Und das ist auch gut so: Würden sich die kabellosen Kopfhörer so leicht aus Ihrer Versenkung lösen, könnten sie sich beim Transport munter durch die Hülle bewegen und womöglich Schäden durch Erschütterungen davontragen. Solltet Ihr also Schwierigkeiten beim Herausholen haben, geschieht dies zumindest nicht grundlos.

Der richtige Dreh

Um die AirPods möglichst leicht aus dem Ladecase zu bekommen, öffnet Ihr die Hülle zunächst so, dass das Innere des Deckels zu Euch zeigt und die Ohrteile von Euch weg. Greift nun beispielsweise nach dem linken Ohrteil. Während Ihr nun leicht an dem Kopfhörer zieht, dreht beziehungsweise drückt Ihr ihn gleichzeitig sanft gegen den Uhrzeigersinn zu Euch. Das Gadget löst sich nun ohne Kraftaufwand beinahe von selbst. Das rechte Ohrteil müsst Ihr ebenso von innen nach außen drehen – also in diesem Fall mit dem Uhrzeigersinn.

Wenn Ihr diese Methode ein paar Mal übt und anschließend routiniert nutzt, solltet Ihr keine Probleme beim Entnehmen der AirPods mehr haben. Das spart Euch gerade dann Zeit, wenn Ihr die Ohrteile schnell in Betrieb nehmen wollt, bevor Ihr zum Beispiel in den gerade einfahrenden Bus einsteigt. Neben dem Drücken und Ziehen ist übrigens auch das Wischen für Eure Apple-Gadgets wichtig. Wie Ihr die kabellosen Kopfhörer pflegt und reinigt, haben wir für Euch in einem anderen Ratgeber zusammengefasst.

