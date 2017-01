AirPods reinigen: So haltet Ihr die kabellosen Kopfhörer sauber

Die AirPods von Apple sind klein, praktisch – und unter Umständen schnell dreckig. Die kabellosen Kopfhörer sind so konzipiert, dass sie Eure Begleiter etwa beim Sport oder am Morgen in der Bahn sind. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und den häufigen Hautkontakt kann sich Schmutz ansammeln, der nicht nur unhygienisch ist, sondern wegen der weißen Farbe sofort sichtbar wird. Deshalb wollen wir Euch in diesem Ratgeber ein paar Tipps zum Reinigen geben.

Regelmäßig Putzen

Eine gute Pflege entscheidet auch darüber, ob Eure AirPods eine hohe Lebenszeit haben. Zuerst solltet Ihr deshalb darauf achten, die regelmäßige Reinigung nicht zu vernachlässigen. Mit der Zeit sammelt sich Schmutz "in vielen Variationen" an (was an dieser Stelle wohl die harmloseste Umschreibung ist). Je länger Ihr mit dem Reinigen der kabellosen Kopfhörer wartet, umso hartnäckiger setzt sich der Dreck fest. Tragt beispielsweise ein Mikrofasertuch bei Euch, mit dem Ihr die Ohrteile alle paar Tage oberflächlich reinigt. Mit dem Tuch könnt Ihr zudem auch das Ladecase behandeln.

Feucht durchwischen

Die Trockenreinigung sorgt zwar für eine oberflächliche Hygiene, doch von Zeit zu Zeit sollte auch eine intensivere Reinigung durchgeführt werden. Da die AirPods laut eines Teardowns von iFixit größtenteils aus Kleber und Kunststoff bestehen, sind diese einigermaßen gut gegen Feuchtigkeit geschützt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihr Eure kabellosen Kopfhörer mit einem durchnässten Waschlappen putzen solltet. Ein leicht angefeuchtetes Tuch hingegen richtet beim Reinigen keinen Schaden an der Elektronik aus. Starke Reinigungs- und Desinfektionsmittel können dagegen unter Umständen die weiße Oberfläche der AirPods angreifen und über längere Zeit zumindest oberflächliche Spuren hinterlassen.

Bis in die letzte Ecke

Die AirPods besitzen mehrere Aussparungen, die sich leicht mit Schmutz füllen können. Das passende Werkzeug ist in diesem Fall ein Wattestäbchen. Damit entfernt Ihr Verschmutzungen auch aus den Stellen, die für einen Lappen oder Mikrofasertuch beim Reinigen nicht zu erreichen sind. Wenn Ihr dabei Schwierigkeiten habt, könnt Ihr etwas Watte von dem Stäbchen entfernen, um das Utensil etwas schmaler zu machen.

Wenn Ihr Euch regelmäßig um die Pflege Eurer AirPods kümmert, setzt sich hartnäckiger Dreck gar nicht erst fest. Auch ist es nützlich, die kabellosen Kopfhörer immer im schützenden Ladecase zu verstauen, sobald Ihr sie gerade nicht nutzt. Das erleichtert Euch die Reinigung und den zeitlichen Aufwand ungemein.

Zusammenfassung: