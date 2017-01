AirPods: So verbindet Ihr die Ohrhörer mit Android-Geräten, PC und Co.

Kabellos Musik hören mit AirPods – das geht auch mit Android-Smartphones und anderen Geräten ohne iOS. Wer nämlich glaubt, dass die Ohrhörer nur mit iPhones zusammenarbeiten, irrt. In diesem Ratgeber wollen wir Euch daher erklären, wie Ihr die AirPods etwa mit PCs, Apple TV und Co. via Bluetooth verbindet.

Zwar besitzen die AirPods bereits ein Feature, das es ihnen erlaubt, sich via iCloud automatisch mit Geräten zu vernetzen, die mit Eurem Account verbunden sind. Wenn Ihr iOS aber nicht nutzt, bleibt diese Möglichkeit natürlich verborgen. Dafür gibt es jedoch einen anderen Weg, die AirPods manuell mit einem Wiedergabegerät zu koppeln. Dazu sind nur wenige Schritte nötig.

Pairing der AirPods manuell vornehmen

Stellt zunächst sicher, dass sich die AirPods im Lade-Etui befinden und angedockt sind. Der Verschluss muss geöffnet sein, damit der Verbindungsvorgang gestartet werden kann. Ist die Hülle also geschlossen, öffnet sie. Drückt nun auf den runden Button, der sich in der Mitte der Ladehülle auf der Rückseite befindet, und haltet den Knopf so lange gedrückt, bis die LED-Leuchte zwischen den AirPods weiß zu pulsieren beginnt. Damit signalisiert das Gadget die Bereitschaft zur Verbindung.

Einschränkungen

Sollte die Verbindung nicht klappen, dann stellt sicher, dass Bluetooth auf Eurem Android-Smartphone, PC, Apple TV oder sonstigen Gerät eingeschaltet ist. Trotz erfolgreichem Pairing müsst Ihr ohne iOS-Gerät aber auf Siri verzichten. Die KI-Assistentin ist nicht in die Ohrhörer selbst integriert, sondern greift auf die angeschlossene Apple-Hardware zu.

Die Verwendung von AirPods als kabelloses PlayStation 4-Headset funktioniert übrigens nicht. Sony verwendet ein eigenes Bluetooth-Protokoll, weshalb Ihr zwingend spezielles Zubehör für die Konsole benötigt. Ihr könnt zudem nicht mehr als ein Paar AirPods mit einem Gerät gleichzeitig verbinden, das gilt für Android-Smartphones genauso wie für iPhones. Wenn Ihr etwa mit Eurem Partner gemeinsam Musik hören wollt, dann müst Ihr Euch jeweils mit einem Ohrhörer begnügen.

Zusammenfassung: