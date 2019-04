Akku sparen mit dem Huawei P30 Pro: Tipps für eine längere Laufzeit

Wollt ihr mit eurem Huawei P30 Pro Akku sparen, bietet euch das Smartphone dafür ab Werk viele Optionen. Zwar verbraucht der verbaute Octa-Core Kirin 980 nur wenig Energie, dennoch könnt ihr noch Optimierungen vornehmen. Wenn ihr euch mit den wichtigsten Punkten auskennt, könnt ihr die Laufzeit um mehrere Stunden pro Tag verlängern. Die passenden Tipps und Tricks findet ihr in diesem Ratgeber.

Akku sparen mit Optimizer

Mit dem Optimizer liefert euch Huawei ein mächtiges Werkzeug, um die Akkulaufzeit eures Huawei P30 Pro unter Android 9.0 Pie zu verbessern. Dafür müsst ihr den Optimizer zunächst öffnen und dann auf das Akku-Symbol tippen. Wenn ihr der Automatik die Anpassung des Energieverbrauchs überlassen wollt, nutzt ihr stattdessen "Akkunutzung optimieren". Mit dem Feature sucht das Huawei P30 Pro automatisch nach Problemen und energiehungrigen Apps, die eure Laufzeit reduzieren. Dies sollte eure erste Maßnahme sein.

Ihr findet unter "Details zur Akkunutzung" etwa eine Analyse zum Verbrauch, durch die ihr Apps mit hohem Strombedarf entdecken könnt. Benötigen Anwendungen Energie, die ihr kaum verwendet, solltet ihr über eine Deinstallation nachdenken. Im Prinzip dürfte die künstliche Intelligenz der P-Serie aber die Hintergrundaktivitäten von wenig bis gar nicht genutzten Programmen automatisch einschränken.

Euch steht im Optimizer für die Huawei-P30-Reihe auch "Smarte Auflösung" zur Verfügung. Über die Funktion passt das Smartphone die Display-Auflösung passend zu euren Apps an. Dies könnte zu einem unschärferen Bild führen und dürfte sich nur geringfügig auf den Akkuverbrauch auswirken.

Energiesparmodus für mehr Akkulaufzeit

Das P30 Pro besitzt so wie die meisten Android-Smartphones mehrere Energiesparmodi. Aktiviert ihr im Optimizer "Stromsparen", werden Animationen und Töne sowie Hintergrundaktivitäten von Apps eingeschränkt. Mit "Ultra-Stromsparen" sind Apps im Hintergrund noch stärker eingeschränkt. Womöglich entgeht euch so aber die eine oder andere Benachrichtigung. Nur noch die Grundfunktionen des Top-Smartphones bleiben dann aktiv. Darunter Mobile Daten und WLAN. Euer Wi-Fi könnt ihr in der Schnellzugriffsleiste auch selbst abschalten, um Strom zu sparen.

Ist das Huawei P30 Pro trotz Akku-Tipps leer, müsst ihr es via USB-C oder kabelloses Aufladen mit neuer Energie versorgen (© 2019 CURVED)

Schwarz macht Huawei P30 Pro sparsamer

Im Huawei P30 Pro ist ebenso wie im Huawei Mate 20 Pro und Huawei P20 Pro ein OLED-Display verbaut. Der Bildschirm kann einzelne Pixel ein- und ausschalten. Wird etwas in Schwarz dargestellt, schaltet sich euer Screen in diesem Bereich also ab. Und mit diesem Wissen könnt ihr viel Akku sparen: Grundsätzlich ist der Bildschirm einer der größten Verbraucher in einem Smartphone. Je mehr dunkle Bildschirminhalte angezeigt werden, desto besser fällt eure Akkulaufzeit also aus.

Viele Apps bieten euch einen Dark Mode. Aber Huawei hat noch eine Lösung für das System selbst. Im Optimizer findet ihr die Option "Oberflächenfarben dunkler einstellen". Schaltet ihr das Feature ein, verlängert sich die Laufzeit des Handys. Positiver Nebeneffekt: Gerade in dunklen Räumen dürfte eine dunklere Darstellung angenehmer ausfallen.

Alternative: Kleine Powerbank einstecken

Es gibt noch eine weitere Methode, mit der ihr die Akkulaufzeit des P30 Pro verbessern könnt. Diese ist allerdings nicht ganz kostenlos. Ihr solltet euch eine Powerbank zulegen. Mittlerweile gibt es viele günstige Modelle auf dem Markt, die ihr sogar in der Hosenstasche transportieren könnt. Diese haben in der Regel aber schon genügend Kapazität, um euer Smartphone einmal oder zweimal aufzuladen. Gerade wenn ihr länger unterwegs seid oder nach einem langen Arbeitstag Freunde besuchen möchtet, habt ihr für das Kamera-Smartphone von Huawei stets genügend Energie in Reichweite.

Zusammenfassung: