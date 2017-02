Amazon Echo: Aktivierungswort für Alexa in "Computer" ändern – so geht's

Der Netzwerklautsprecher Amazon Echo ist quasi die Hülle für die künstliche Intelligenz Alexa. Die KI-Assistenz hörte bis vor Kurzem allerdings nur auf drei Standard-Codewörter, mit denen sie aktiviert werden konnte. Aus der Sicht von Fans der Science-Fiction-Serie "Star Trek" fehlte hier ein wichtiges Aktivierungswort. Amazon hat reagiert und den Wunsch der Trekkies erfüllt.

Ab in den "Star Trek"-Modus

Amazon kommuniziert offen, dass die Raumschiff-Computer aus "Star Trek" das Vorbild für die Lautsprecher Echo und die integrierte KI-Assistenz Alexa sind. Zum Release wurden Fans jedoch enttäuscht. Sie konnten das System nicht, wie erhofft, mit dem aus der Serie bekannten Codewort "Computer" aktivieren. Nutzer mussten sich mit "Echo", "Alexa" oder "Amazon" begnügen. Seit dem Update auf Firmware-Version 4812 hat Amazon eine weitere Option ergänzt. Die künstliche Intelligenz reagiert jetzt auch auf die Ansprache "Computer". Um Amazon Echo in den "Star Trek"-Modus zu versetzen, bedarf es nur weniger Klicks.

Wie Captain Picard

Klickt in der Alexa-App auf das Hamburger-Menü (Symbol mit den drei waagerechten Strichen), navigiert in die "Einstellungen" und wählt unter "Alexa-Geräte" Euer Echo-Modell aus. In der Übersicht lässt sich unter dem Punkt "Gerätename" auch das "Aktivierungswort" ändern. Wählt aus der Dropdown-Liste einfach "Computer" aus und klickt auf "Speichern".

"Es dauert einige Minuten, bis das System nach der Änderung des Aktivierungsworts aktualisiert wird. Sie können Ihr Amazon Alexa device oder die Alexa app während dieser Zeit nicht benutzen". Mit diesen Worten bittet Amazon in der Anwendung noch kurz um etwas Geduld. Anschließend darf sich der Anwender wie Captain Jean-Luc Picard fühlen.

Die ersten Rückmeldungen aus der Community sind bislang jedoch gemischt. Einige Nutzer beklagen, dass Amazon Echo nicht beim ersten Versuch auf "Computer" reagiert, bei anderen funktioniert das Aktivierungswort nur bei englischer Aussprache des Begriffs.

