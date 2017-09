Amazon Echo: Multi-Room einrichten – so geht's

Amazon Echo kann via Multi-Room-Feature Musik synchron auf mehreren Geräten wiedergeben

Mit Amazon Echo könnt Ihr auch gleich mehrere Zimmer in Eurem Zuhause beschallen. Dafür ist es nicht nötig, dass Ihr einen smarten Lautsprecher voll aufdreht und alle Türen offen lasst: Über das Multi-Room-Feature kann das Gadget andere Speaker ansteuern und Musik synchron abspielen. Wie erklären Euch in diesem Ratgeber, wie Ihr hierfür Gruppen definiert und die Wiedergabe startet.

Multi-Room-Gruppen: Das müsst Ihr beachten

Zunächst müsst Ihr Gruppen mit mehreren Geräten festlegen, auf denen gleichzeitig Musik abgespielt werden soll. Bald dürften auch andere smarte Lautsprecher mit Alexa oder Multi-Room-Speaker von Drittherstellern zu dem Feature kompatibel sein. Aktuell klappt die Einrichtung aber nur mit Amazon Echo (Stand: 12. September 2017). Voraussetzung ist zudem, dass Ihr alle Exemplare über das gleiche Amazon-Konto registriert habt.

Einrichten von Gruppen für Amazon Echo

Begebt Euch in die Alexa-App auf Eurem Smartphone oder Tablet, alternativ könnt Ihr auch die Web-Oberfläche für Desktop-Computer verwenden, die Euch Zugriff auf Euren smarten Lautsprecher gibt. Wählt in der Anwendung für iOS oder Android oben links das Symbol mit den drei horizontalen Linien an. Dann öffnet Ihr die "Einstellungen". Sofern mehrere Geräte vorhanden, sind, wird Euch oberhalb von"Konten" der Reiter "Audiogruppen" angezeigt, unter dem "Multiroom Musik" aufgeführt ist.

Wählt Ihr "Multiroom Musik" an, beginnt die Einrichtung einer Gruppe. Legt zunächst einen Namen fest, unter dem die Geräte zusammengefasst werden. Es stehen einige Bezeichnungen zur Vorauswahl bereit, Ihr könnt aber auch unter "Benutzerdefinierter Name" die Gruppe frei benennen. Achtet darauf, dass es sich um ein Wort handelt, das Euer Amazon Echo zudem später leicht verstehen kann. "Königreich" wäre beispielsweise ein besserer Name als "Schallkammer eins bis fünf". Anschließend wählt Ihr Eure smarten Lautsprecher aus, die Teil der Gruppe sein sollen, und tippt auf "Gruppe erstellen".

Musik synchron auf mehreren Geräten abspielen und Einschränkungen

Wenn Ihr nun via Multi-Room-Funktion Musik in mehreren Räumen wiedergeben wollt, müsst Ihr das der Assistenz in Eurem Sprachbefehl nur mitteilen. Zum Beispiel mit "Alexa, spiele beliebte Songs aus den 80ern im Königreich". Anschließend startet die Musik synchron auf allen smarten Lautsprechern, die Ihr der Gruppe "Königreich" zugeordnet habt. Anstelle von "Königreich" müsst Ihr natürlich den Namen verwenden den Ihr für Eure Multi-Room-Gruppe gewählt habt.

Frei wählen könnt Ihr zumindest momentan noch nicht, über welchen Streaming-Dienst Ihr das Feature nutzt. Es funktioniert derzeit mit TuneIn und Amazon Music (Unlimited und Prime), der Support für Spotify dürfte in Kürze ebenfalls folgen (Stand: 12. September 2017).

