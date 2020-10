Smartphones im Angebot: Die besten "Amazon Prime Day"-Deals 2020

Schnäppchenjäger aufgepasst: Amazon hat seine "Prime Days" gestartet und bietet derzeit viele beliebte Smartphones zu einem niedrigen Preis an. Wir listen euch die besten Deals auf.

Tipp der Redaktion: Günstig ist nicht nur der Amazon Prime Day. Fast alle der folgenden Smartphones findet ihr auch im CURVED-Shop inklusive Vertrag – falls bei euch ohnehin eine Verlängerung ins Haus steht. Und das mit Sparpotenzial: Monatliche Extrakosten zusätzlich zum Tarifpreis entfallen bei vielen CURVED-Angeboten. Unsere coolsten Aktionen listen wir euch hier auf.

Samsung Galaxy A51

Das Galaxy A51 ist Samsungs Mittelklasse-Bestseller. Und den bekommt ihr aktuell für 229 Euro. Das ist eine Ersparnis von 38 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. In unserem Test haben wir vor allem das sehr gute AMOLED-Display sowie eine gute Performance und die Kamera hervorgehoben.

Samsung bietet mit dem A51 ein günstiges Handy mit Top-Display an (© 2020 CURVED Magazin)

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Das Galaxy Note 20 Ultra ist ein Premium-Handy mit Eingabestift. Im "Amazon Prime Day"-Deal bekommt ihr es gerade für 999 Euro in der 5G-Variante und spart somit 21 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch hier läuft das 6,9 Zoll große OLED-Display mit 120 Hz. Außerdem hat das Galaxy Note 20 Ultra eine Dreifach-Kamera mit 108 MP sowie 256 GB Speicherplatz. Unser Test verrät euch mehr.

Das Galaxy Note 20 Ultra hat eine Kamera mit optischem Fünffach-Zoom (© 2020 CURVED)

Samsung Galaxy S20 Fan Editon

Auch vom Samsung S20 FE (Fan Edition) bekommt ihr bei Amazon die 5G-Version angeboten. 633 Euro zahlt ihr für die Variante mit 128 GB und 4G-Support. Somit spart ihr 20 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Außerdem besitzt es Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 865 und ein "Super AMOLED"-Display mit 120 Hz. Derzeit wird die Fan-Edition des S20 ausgiebig bei uns getestet.

Das Galaxy S20 FE hat im Gegensatz zu den anderen S20-Modellen ein flaches Display (© 2020 Samsung)

Xiaomi Mi 10T Lite

Mit dem Mi 10T Lite zeigt Xiaomi, dass auch günstige Smartphones gut ausgestattet sein können. Ein 144-Hz-Display sowie neue Foto-Features für die 64-MP-Kamera sind nur einige der herausstechenden Merkmale. Und das Gerät bekommt ihr im Deal für 249 Euro (allerdings für die Variante mit 6 GB RAM und 64 GB internen Speicher). So spart ihr 11 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Auch das Xiaomi Mi 10T Lite befindet sich bei uns gerade im Test und wir berichten euch bald ausführlich, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich so gut ist, wie es scheint.

Zum Xiaomi Mi 10T Lite erwartet euch in Kürze ein Test auf CURVED (© 2020 Xiaomi)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Auch beim Redmi Note 9 Pro möchte Xiaomi Premiumgefühl für wenig Geld bieten. Im "Amazon Prime Day"-Deal ist es sogar noch günstiger als zuvor. Für 199 Euro könnt ihr es derzeit kaufen und somit 24 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung sparen. Dafür bekommt ihr unter anderem eine hochauflösende Kamera und eine Rückseite aus Glas. In unserem Test überraschte uns vor allem das 6,67 Zoll große LCD, das selbst im direkten Sonnenlicht gut ablesbar ist.

Das Xiaomi Redmi Note 9 Pro hat uns in Sachen Qualität im Test überrascht (© 2020 CURVED/Christoph Lübben)

Huawei P30 Lite New Edition

Das P30 Lite in der New Edition ist ein Bestseller von Huawei. Und den könnt ihr gerade für 229 Euro bekommen. Das bringt euch eine Ersparnis von 16 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Das Einstiegsmodell der P30-Serie besitzt eine 48-MP-Triple-Kamera sowie 128 GB internen Speicher. In unserem Test konnten wir das Huawei P30 Lite allen empfehlen, die sich für ein Mittelklasse-Smartphone mit einer ordentlichen Kamera interessieren.

Die P30 Lite New Edition hat wie die anderen Modelle ein Display, das die Vorderseite zum größten Teil ausfüllt (© 2020 Huawei)

Huawei P40 Lite

Den Nachfolger des P30 Lite bekommt ihr in der 5G-Version aktuell für 299 Euro. Das bringt euch eine Ersparnis von 25 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Das Mittelklasse-Smartphone besticht mit einer Quad-Kamera sowie 128 GB internem Speicher. Leider muss das Huawei P40 Lite aber ohne Google-Dienste auskommen. Unser Test verrät euch mehr.

So sieht das Huawei P40 Lite aus (© 2020 Huawei)

OnePlus 8 Pro

Das OnePlus 8 Pro konnte den Award als "Smartphone des Jahres" einheimsen. In der 5G-Version bekommt ihr es während der "Amazon Prime Days" für 694 Euro (64 GB) beziehungsweise 799 Euro(256 GB). Das bringt euch eine Ersparnis von über 20 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Das Flaggschiff besticht vor allem mit einer tollen Kamera und einem guten Nachtmodus.