Im Monat des Aprilscherzes stockt auch der Streaming-Anbieter Amazon Prime Video sein Film- und Serienkontingent weiter auf. Darunter sind einige Highlights für Kinofans und Serien-Junkies, auch für Kinder startet die Neuauflage eines absoluten Klassikers.

Wer Amazon Prime-Kunde ist, hat auch Zugriff auf das Streaming-Angebot Amazon Prime Video. Dort flattern regelmäßig neue Filme und Serien ein – eine willkommene Ablenkung in Corona-Zeiten.

Besonders für Kinder oder Erwachsene, die mit dem Hörspielklassiker aufgewachsen sind, bietet der Online-Versandhausriese mit Bibi und Tina eine neue Serie, die auf jeden Fall mal einen Blick Wert ist. Start ist der der 3. April. Übrigens stellt Amazon eine Reihe von familienfreundlichen Streaming-Angeboten gratis für alle zur Verfügung – dafür müsst ihr nicht einmal Prime-Kunde sein.

Vielversprechendes Sci-Fi-Drama: Tales from the Loop

Auch am 3. April geht eine neue Serie an den Start: Tales from the Loop erzählt die Geschichten von Menschen, die über dem sogenannten "Loop" leben. Das ist eine Maschine, welche die Geheimnisse des Universums ergründen soll. Über die Handlung ist noch nicht viel bekannt.

Die bildgewaltigen Szenen wurden von den Gemälden des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag inspiriert, der für dystopisch anmutende Landschaftsbilder bekannt ist, auf denen futuristische Elemente wie Roboter oder Raumschiffe integriert werden.

Neue Filme bei Amazon Prime Video

Im April kommen auch neue Blockbuster ins Amazon-Angebot: Am 5. April startet Passengers, der Oskar-nominierte Sci-Fi-Film mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence.

Oskar-nominiert und ausgezeichnet wurde auch BlacKkKlansman. Das Drama über einen afroamerikanischen Polizisten, der verdeckt in den Kreisen des rassistischen Geheimbundes Ku-Klux-Klan ermittelt, ist ab dem 21. April verfügbar.

Und wer sich nach Klassikern sehnt, kommt mit den drei Teilen von Zurück in die Zukunft voll auf seine Kosten. Ab dem 11. April könnt ihr euch in den DeLorean setzen.

Aktuelle Kinofilme bei Amazon Prime Video

Ebenso wie Sky nimmt übrigens auch Amazon aktuelle Kinofilme ins Programm auf. Emma und Der Unsichtbare machen den Anfang. Beide gibt es gerade für 17,99 Euro zum Leihen.

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video im Überblick

Neue Serien & Staffeln

3. April

Bibi & Tina – Staffel 1

Tales from the Loop – Staffel 1

10. April

All or Nothing: Philadelphia Eagles – Staffel 5

17. April

Bosch – Staffel 6

30. April

The Orville – Staffel 2

Neue Filme

3. April

Falling Snow – Zwischen Liebe und Verrat

5. April

Passengers

7. April

Summer Love

10. April

Rocketman

11. April

Kursk

Zurück in die Zukunft I-III

15. April

Mamma Mia! Here We Go Again

Citizen K

17. April

Selah & the Spades

18. April

Eine moralische Entscheidung

20. April

Breaking In

21. April

Blackkklansman

22. April

I Am Mother

24. April

Cleo

Serien und Filme für Kinder

17. April

Dino Dana – Staffel 3, Teil 2

29. April

Playmobil: Der Film

Evan Allmächtig

Neue Titel zum Kaufen und Leihen

The Good Liar: Das alte Böse

zum Kaufen verfügbar ab 02.04.

zum Leihen verfügbar ab 23.04.

The Farewell

zum Kaufen verfügbar ab 03.04.

zum Leihen verfügbar ab 17.04.

Booksmart

zum Kaufen verfügbar ab 03.04.

zum Leihen verfügbar ab 10.04.

Jumanji: The Next Level

zum Kaufen verfügbar ab 09.04.

zum Leihen verfügbar ab 23.04.

Der letzte Bulle

zum Kaufen verfügbar ab 09.04.

zum Leihen verfügbar ab 23.04.

Lara

zum Kaufen verfügbar ab 09.04.

zum Leihen verfügbar ab 23.04.

Motherless Brooklyn

zum Kaufen verfügbar ab 16.04.

zum Leihen verfügbar ab 28.05.

The Peanut Butter Falcon

zum Kaufen verfügbar ab 17.04.

zum Leihen verfügbar ab 23.04.

Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers