Android Nougat ohne Nachtmodus: So holt Ihr das Feature zurück

In der Beta-Version von Android Nougat war noch der Nachtmodus enthalten, der das Display Eures Smartphones mittels Blaulichtfilter für einen besseren Schlaf sorgen soll. Das Feature ist aus irgendeinem Grund nicht mehr in der finalen Fassung von Android Nougat enthalten. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, den Modus über Umwege wieder zu aktivieren. Wir erklären Euch, wie das funktioniert.

Achtung: Die Anleitung gilt für die Stock-Version von Android Nougat, die für Google Nexus und Pixel-Geräte ausgerollt wird. Es ist daher nicht abzuschätzen, ob die Schritte auch auf einer von Smartphone-Herstellern modifizierten Version durchführbar sind, die den Blaulichtfilter nicht besitzen.

Funktion immer noch vorhanden

Offenbar wurde das Feature lediglich im Betriebssystem deaktiviert. Denn der Nachtmodus lässt sich unter Android Nougat leicht wieder aktivieren. Dafür gibt es verschiedene Apps im Google Play Store, die diese Aufgabe für Euch übernehmen können. Als Voraussetzung für diesen Schritt müsst Ihr in der Regel aber den sogenannten "System UI Tuner" aktivieren, um den Programmen die nötigen Zugriffe zu gewähren.

System UI Tuner aktivieren

Zur Aktivierung des System UI Tuners müsst Ihr Euch zu Euren Einstellungen begeben und unter "System" lange auf "System UI Tuner" gedrückt halten. Dass Ihr das Feature aktiviert habt, seht Ihr daran, dass rechts neben dem "Einstellungen"-Symbol in der Benachrichtigungsleiste ein Schraubenschlüssel angezeigt wird. Der System UI Tuner ermöglicht Euch den Zugriff auf fortgeschrittene Funktionen und Einstellungen. Daher sollten nur erfahrenere Nutzer hier Änderungen vornehmen.

Nachtmodus-Option sichtbar machen

Als nächsten Schritt gilt es, den Nachtmodus in den Optionen sichtbar zu machen. Wie schon erwähnt funktioniert das mit Apps aus dem Google Play Store wie den Night Mode Enabler. Nach der Installation bietet diese Euch einen Button mit der Beschriftung "Enable Night Mode". Sobald Ihr diesen betätigt, erscheint der Nachtmodus sowohl als Schnellzugriff in Eurer Benachrichtigungsleiste als auch im System UI Tuner unter "Einstellungen | System" als anwählbare Option selbst. Allerdings soll der Nachtmodus beim Anwählen nicht immer funktionieren. Da die Funktion nicht offiziell in Android Nougat enthalten ist, kann es also durchaus sein, dass Ihr aufgrund eines Fehlers öfter auf den Nachtmodus tippen müsst, ehe sich dieser aktiviert.

Zusammenfassung