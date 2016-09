Android Nougat: So blockiert Ihr Nachrichten und Anrufe von Rufnummern

Unter Android Nougat nervige Anrufe und Nachrichten blockieren: Oftmals gibt es bestimmte Rufnummern, von denen nie etwas Positives kommt – sei es aggressive Werbung, langwierige Umfragen oder eine Person, mit der Ihr nichts mehr zu tun haben wollt. Mit Android 7 habt ihr die Möglichkeit, solche Absender auf dem Smartphone oder Tablet zu sperren. Hier erfahrt Ihr, wie das geht und was Ihr dabei beachten müsst.



Rufnummern sperren

Um unter Android Nougat eine Rufnummer zu sperren, öffnet Ihr zunächst die Telefon-App und tippt dann auf den "Mehr"-Button am oberen Rand des Bildschirms. Anschließend navigiert Ihr zu den "App-Einstellungen" und wählt die Option "Rufnummer blockieren" aus. Dann tippt Ihr auf "Nummer hinzufügen" und gebt die Telefonnummer ein, die Ihr blockieren möchtet. Abschließend tippt Ihr auf "Blockieren" – und von der entsprechenden Nummer sollten keine Anrufe und Nachrichten mehr bei Euch eingehen.

Zwar gab es auch unter Android Marshmallow bereits die Möglichkeit, unliebsame Nummern zu blocken; allerdings beschränkte sich das Feature mit Android 6 auf Anrufe. Unter Android Nougat werden zusätzlich auch SMS und Sprachnachrichten blockiert – auch für Apps von Drittanbietern.

Tipps zum Blockieren

Die Nummer, die geblockt werden soll, muss unter Android Nougat manuell eingegeben werden. Aus dem Menü heraus habt ihr keine Möglichkeiten, auf die Kontakte zuzugreifen. Alle Nummern, die Ihr in dem Menü ergänzt habt, werden dort angezeigt. Wenn Ihr eine Nummer wieder freigeben möchtet, könnt Ihr einfach in der Übersicht neben dem Eintrag auf das "X"-Symbol tippen. Dann fragt Euch die App, ob Ihr die besagte Nummer tatsächlich "entblocken" möchtet – was Ihr bestätigt, wenn dies der Fall ist.

Die Blockier-Funktion ist nicht identisch mit dem "Anrufer ID & Spam"-Feature, das mit Android Nougat eingeführt wird. Letztgenannte Funktion scannt eingehende Anrufe proaktiv und gleicht diese mit einer Spam-Liste ab. Sobald eine Nummer anruft, die in der Liste aufgeführt wird, also zum Beispiel von einem Telemarketing-Unternehmen, werdet Ihr darauf aufmerksam gemacht.

Zusammenfassung