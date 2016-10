Android Nougat: Text- und Icongrößen verändern – so geht's

Auch unter Android Nougat könnt Ihr die Größe von Texten und Icons anpassen, falls Ihr etwa das Smartphone auch ohne Brille benutzen wollt oder Euch größere Symbole und Schriften komfortabler erscheinen. Wir erklären Euch, wie Ihr diese Anpassungen vornehmt. Da die Hersteller Android Nougat für Ihre Geräte anpassen, lassen sich auf Eurem Smartphone die folgenden Schritte womöglich nicht exakt auf diese Weise ausführen, so dass Ihr etwas probieren müsst.

Anzeigegröße einstellen

Um die Größe von Icons und der generellen Darstellung anzupassen, müsst Ihr Euch zunächst zu den Einstellungen begeben. Die könnt Ihr wahlweise über das "Einstellungen"-Icon auf Eurem Home-Screen oder über das Zahnrad-Icon in Eurer Benachrichtigungsleiste erreichen. Letztere öffnet Ihr indem Ihr vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt. Nun scrollt Ihr bis zum Reiter "Gerät" und wählt den Unterpunkt "Bildschirm" aus. Für die Option "Anzeigegröße" könnt Ihr nun mit einem Slider die Darstellung anpassen. Dabei zeigen Euch verschiedene Vorschaufenster an, wie sich die jeweiligen Änderungen in unterschiedlichen Szenarien auswirken werden. Sobald Ihr die gewünschte Größe für die Darstellung ausgewählt habt, müsst Ihr nur noch oben links über den Zurück-Button die Auswahl beenden. Alternativ könnt Ihr auch auf "Zurück" in der On-Screen-Navigationsleite von Androud Nougat tippen.

Die Schriftgröße anpassen

Um unter Android Nougat zusätzlich die Darstellung der Textgröße zu ändern, begebt Ihr Euch ebenfalls unter "Einstellungen | Gerät | Bildschirm" und wählt "Schriftgröße" an. Euch wird nun ein Beispieltext angezeigt, der Eure Änderungen direkt visualisiert. Sobald Ihr fertig seid, tippt Ihr auf "Zurück" und Eure Anpassungen werden automatisch übernommen. Da Ihr eigentlich über die Option "Anzeigegröße" auch gleichzeitig die Schriftdarstellung verändert, ermöglicht Euch die Option "Schriftgröße" etwa die Kombination aus großen Icons und einer kleineren Schrift. Solltet Ihr mit den neuen Einstellungen doch nicht mehr zufrieden sein, könnt Ihr beide Optionen im Menü auch wieder auf "Standard" setzen, damit alles wie gehabt dargestellt wird.

