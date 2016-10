Android Nougat: Zwei Apps im Split-Screen-Modus parallel verwenden

Mit Android Nougat wird endlich auch nativ ein Feature eingeführt, das Benutzer der Samsung Galaxy-Reihe schon seit Jahren nutzen können: der Split-Screen. Bestimmte Apps ermöglichen es Euch, künftig auch parallel zu einem anderen Programm geöffnet zu werden. Mit unserem Ratgeber geben wir Euch die Grundlagen vom neuen Feature mit auf den Weg. Da jeder Hersteller Android Nougat für seine Geräte anpasst, müsst Ihr dieses Feature eventuell bei einigen Modellen in Euren Einstellungen vorher aktivieren, bevor Ihr zwei Apps parallel verwenden könnt.

Split-Screen aus einer App heraus aktivieren

Um das Android Nougat-Feature zu nutzen, müsst Ihr zunächst eine App öffnen, die Ihr parallel zu einer anderen anzeigen lassen wollt. Jetzt haltet Ihr Euren Finger auf den "Letzte Anwendungen"-Button (Quadrat-Symbol) gedrückt, der sich rechts vom Home-Button in der Onscreen-Navigation befindet. Die App bleibt nun auf der einen Hälfte Eures Displays geöffnet, während die andere Seite die von Euch kürzlich benutzten Apps anzeigt.

Wählt nun unter den Apps diejenige aus, die Ihr im Split-Screen-Modus anzeigen lassen wollt. Sollte das Feature von einem Programm nicht unterstützt werden, blendet Euer Android-Smartphone eine Mitteilung ein, die Euch darauf hinweist. Tippt nun auf eine App und Ihr befindet Euch im Split-Screen Modus. Als Indikator dafür wechselt Euer "Letzte Anwendungen"-Button sein Icon und zeigt Euch zwei Rechtecke an. Beide Programme sind in Android Nougat durch einen schwarzen Balken in der Mitte getrennt, den Ihr mit dem Finger verschieben könnt, um einer App beispielsweise mehr Raum auf dem Display zu geben. Abhängig davon, ob Ihr Euer Smartphone hochkant oder quer haltet, wird das Bild hrizontal oder vertikal geteilt.

Split-Screen im Home-Screen aktivieren

Es gibt aber auch noch eine zweite Methode, wie Ihr in den Split-Screen-Modus gelangt. Tippt dafür beispielsweise vom Home-Screen aus kurz auf den "Letzte Anwendungen"-Button. Im Auswahlmenü haltet Ihr nun Euren Finger auf einer der angezeigten Apps gedrückt und zieht sie nach oben oder unten, um den Split-Screen-Modus zu starten. Anschließend wählt Ihr in der noch freien Display-Hälfte wie gewohnt eine zweite App aus. Ihr könnt allerdings auch via Home-Button zurück zum Home-Screen und hier ein zweites Programm starten. Dieses wird dann automatisch im Split-Screen mit der ersten App gestartet.

Split-Screen deaktivieren

Um den Modus unter Android Nougat wieder zu verlassen, gibt es ebenfalls zwei Möglichkeiten. So könnt Ihr den schwarzen Balken, der die Apps voneinander trennt, entweder ganz auf eine Seite schieben, um eine der beiden Apps gezielt zu schließen. Als zweite Möglichkeit drückt Ihr einfach lange auf den "Letzte Anwendungen"-Button. Der Split-Screen-Modus wird nun automatisch beendet. Anschließend wird Euch nur noch das Programm angezeigt, das Ihr zuerst geöffnet habt.

Zusammenfassung