Android: Pop-Ups im Chrome-Browser mit nur einer Einstellung blockieren

Mit Chrome ungestört surfen: Gerade auf dem Android-Smartphone sind Pop-Ups in einem Web-Browser nervig, da Ihr diese nicht so schnell wie etwa am Computer wegdrücken könnt. In Chrome ist es für Euch möglich, die auftauchenden Fenster zu unterbinden. Wir beschreiben Euch, wie Ihr dafür vorgehen müsst.

Pop-Ups in Chrome blockieren

Google Chrome besitzt selbst eine Einstellung, mit der Ihr plötzlich auftauchende Pop-Ups verhindern könnt. Es sind also keine Extra-Addons nötig, um die Blockierung unter Android vorzunehmen. Womöglich wird dadurch aber nicht das Auftauchen aller Extra-Fenster unterbunden: Abhängig von den Skripten einer Webseite kann ein Pop-Up-Blocker auch überlistet werden.

Um Pop-Ups zu blockieren, öffnet Ihr zunächst die Chrome-App auf Eurem Android-Smartphone oder -Tablet. Tippt dann oben rechts auf das Symbol mit den drei vertikal angeordneten Punkten und wählt den Punkt "Einstellungen" aus. Im nächsten Fenster öffnet Ihr unter dem Reiter "Erweitert" die "Webseite-Einstellungen". In dem folgenden Menü findet Ihr etwas weiter unten den Eintrag "Pop-Ups". Wenn Ihr darauf tippt, wird Euch ein Schalter angezeigt. Wenn dieser auf "Blau" steht, sind die auftauchenden Fenster zugelassen. Wenn Ihr diesen deaktiviert, wird Euch daneben der Text "Anzeige von Pop-ups für Webseiten blockieren (empfohlen)" angezeigt. Mehr müsst Ihr für die Blockierung von Pop-Ups nicht tun.

Drittanbieter-Apps können auch Pop-Ups verursachen

Falls Ihr Pop-Ups in Google Chrome blockiert habt, jedoch trotzdem regelmäßig von auftauchenden Fenstern heimgesucht werdet, kann auch eine App die Ursache dafür sein. In Anwendungen versteckte Malware ist dazu in der Lage, Euch mit den ungewollten Browser-Fenstern zu versorgen. Um diese Ursache auszuschließen, könnt Ihr Euer Android-Smartphone oder Android-Tablet nach Schadsoftware durchleuchten. Tauchen die Pop-Ups erst seit kurzer Zeit auf, könnt Ihr testweise die App von Eurem Gerät entfernen, die Ihr zuletzt installiert habt. Um die Gefahr einer Malware-Infektion zu reduzieren, solltet Ihr Programme nur von vertrauenswürdigen Quellen beziehen – wobei es einige schädliche Apps auch vorbei an Googles Sicherheitssystem in den Play Store schaffen.

