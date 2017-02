Android-Smartphone mit kaputtem Display: So lässt es sich entsperren

Einmal nicht aufgepasst und das Android-Smartphone kracht auf den harten Asphalt. Ein Aufprall, den das Display womöglich nicht überlebt. Sollte der Bildschirm nicht mehr funktionieren, bedeutet dies jedoch nicht gleichzeitig das Ende für Eure auf dem Gerät gespeicherten Daten. Mit unseren Tipps könnt Ihr das Smartphone auch dann noch entsperren, wenn der Touch-Screen den Dienst versagt.

Zugang über Web-Tool

Es gibt mehrere Methoden, Zugriff auf ein Android-Smartphone mit kaputtem Display zu erhalten. Allerdings müsst Ihr für die meisten Lösungswege Vorkehrungen treffen, bevor Euer Bildschirm das Zeitliche segnet. Für die einfachste Methode benötigt Ihr einen Computer. Begebt Euch über Euren Browser auf die "Android Geräte Manager"-Webseite und meldet Euch mit Eurem Google-Konto an.

Registriert nun Euer Android-Smartphone für den Service. In den meisten Fällen ist Euer Gerät allerdings automatisch bereits registriert, sodass Ihr keine weiteren Schritte unternehmen müsst. Sofern das GPS auf dem Smartphone aktiviert ist, wird es vom Web-Tool geortet. Klickt nun auf "Sperren" und wählt "Entsperren" aus. Auch mit kaputtem Display gelingt es Euch dadurch, Zugriff auf das Gerät zu erhalten. Wenn Ihr es nun mit dem Computer verbindet, könnt Ihr alle benötigten Daten übertragen und sichern.

Display auf Computer anzeigen lassen

Eine zweite Methode für den Zugriff auf ein Smartphone mit kaputtem Display ist die Remote-Steuerung von einem Computer aus. Zur Einrichtung sind jedoch ein paar Schritte nötig, für die das Smartphone noch voll funktionsfähig sein muss. In unserem Beispiel verwenden wir "Vysor". Das Programm kann kostenlos aus dem Google Play Store für Android heruntergeladen werden.

Nach der Installation von "Vysor" müsst Ihr allerdings noch das "USB Debugging" auf Eurem Smartphone aktivieren. Begebt Euch dafür in Eure "Einstellungen" unter "Mein Gerät" und tippt siebenmal auf die "Build-Version". Dadurch macht Ihr die Entwickleroptionen sichtbar. Folgt anschließend dem Pfad "Einstellungen | Entwickleroptionen | USB Debugging | An".

Ladet Euch auf dem Computer nun "Vysor" als Erweiterung für den Google Chrome-Browser herunter. Führt in der Anwendung eine Suche nach Geräten durch und wählt Euer Smartphone aus. Euer Android-Gerät fragt Euch daraufhin, ob Ihr "USB Debugging" erlauben wollt. Aktiviert das "Immer erlauben"-Kästchen und bestätigt mit "Ok". Sobald die Verbindung zwischen den beiden Geräten hergestellt ist, bestätigt Ihr erneut mit "Ok". Anschließend könnt Ihr Euer Smartphone vom PC aus entsperren und steuern – auch dann, wenn Euer Display kaputt ist. Dazu ist eine Verbindung via USB erforderlich, die dann aber auch das Kopieren von Daten ermöglicht.

Viele Wege führen zum Home Screen

Wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass es noch weitere Möglichkeiten gibt. Sofern Euer Android-Gerät über keinen Sperrcode verfügt, könnt Ihr beispielsweise eine Maus via OTG-Kabel anschließen und mit einem Klick sowie Wischbewegung nach rechts das Smartphone über dieses Gerät entsperren. Auch existiert noch eine weitere komfortable Remote-Software im XDA-Entwicklerforum, die jedoch deutlich komplizierter einzurichten ist.

Zusammenfassung: