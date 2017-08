Android: So könnt Ihr den Schwarz-Weiß-Modus aktivieren

Euer Android-Smartphone könnt Ihr beispielsweise auch als eBook-Reader nutzen. Beim Lesen ist es dann sehr angenehm, wenn die Inhalte ausschließlich in Schwarz-Weiß angezeigt werden. Einen solchen Modus bietet beispielsweise das OnePlus 5, wie wir für Euch bereits in einem anderen Ratgeber beschrieben haben. Wir erklären Euch nun, wie Ihr die Einstellung auch auf anderen Android-Geräten vornehmen könnt – egal, ob Euer Smartphone von Huawei, Samsung, Google, HTC, LG oder einem anderen Hersteller ist.

Entwickleroptionen unter Android sichtbar machen

Um den Schwarz-Weiß-Modus Eures Smartphones zu aktivieren, müsst Ihr zunächst die Entwickleroptionen aktivieren. Dabei handelt es sich um das Menü, in dem Ihr die Farbanzeige entsprechend ändern könnt. Begebt Euch dafür in Eure "Einstellungen" und tippt auf "Über das Telefon". In Euren Geräteinformationen tippt Ihr nun 7-8 Mal schnell nacheinander auf die Build-Nummer. Danach erscheint eine Anzeige, die Euch darauf hinweist, dass die Entwickleroptionen nun sichtbar sind.

Schwarz-Weiß-Option als Lesemodus aktivieren

Die "Entwickleroptionen" findet Ihr nun direkt unter "Einstellungen" als Menüpunkt. Öffnet diese und sucht nach "Farbraum simulieren". Wählt Ihr diesen Punkt an, habt Ihr ein paar Optionen zur Auswahl. Als Standard ist "Deaktiviert" voreingestellt. Tippt auf "Einfarbig", um einen Monochrom-Modus in Schwarz-Weiß zu aktivieren.

Die Anzeige in Schwarz-Weiß eignet sich als Lesemodus, da durch die Darstellung in Graustufen bessere Kontraste vorhanden sind. So dürfte das Lesen von zum Beispiel einem eBook auch über einen längeren Zeitraum nicht allzu anstrengend für Eure Augen sein. Allerdings gibt es keinen Kurzbefehl, mit dem Ihr den Schwarz-Weiß-Modus schnell wieder ein- oder ausschalten könnt. Ihr müsst Euch dementsprechend immer wieder aufs Neue in die Entwickleroptionen begeben, wenn Ihr Änderungen durchführen möchtet.

Zusammenfassung: