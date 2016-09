Android und iOS: Dokumente per Smartphone-Kamera in PDF verwandeln

Vor zehn Jahren war das Scannen von Dokumenten noch zwingend mit einem PC und einem unhandlichen Zusatzgerät verbunden, das nicht unbedingt schnell arbeitete. Heutzutage können Schriftstücke, Skizzen und Co. auch einfach mit dem Smartphone und dessen integrierter Kamera digitalisiert werden – und bei der Umwandlung ins PDF-Format wird sogar der Text korrekt erkannt, so dass er nachträglich durchsucht werden kann.

Google Drive-App installieren

Egal ob Ihr ein Android-Smartphone oder ein iPhone verwendet, Google Drive ist kostenlos und bietet eine hervorragende und einfache Funktion zum Scannen von Dokumenten und die Umwandlung ins PDF-Format. Ihr findet die Google-App im Google Play Store und in Apples App Store. Sucht Ihr die Anwendung selbstständig, solltet Ihr lediglich sichergehen, dass Ihr wirklich die Google Drive-App und nicht nur eine der Einzelkomponenten namens Google Docs oder Google Tabellen herunterladet. Ist der Download abgeschlossen, sollte die App direkt installiert werden.

Scannen und als PDF speichern

Ist die Google Drive-App installiert, dann tippt darauf, um sie zu starten. Nun wechselt Ihr in einen Ordner, in dem Eure eingescannten Dokumente landen sollen. Hier bietet es sich beispielsweise an, einen neuen Ordner namens "Scans" zu erstellen. Ist dies geschehen, öffnet Ihr den Ordner und tippt unten rechts in der Ecke auf das "+"-Icon, denn mit diesem lassen sich dem Ordner neue Dokumente hinzufügen.

Es sollte sich eine Auswahl mit mehreren Quellen geöffnet haben, aus denen neue Dokumente stammen können. Eine der Quellen lautet "Scannen" und zeigt ein kleines Kamera-Icon. Tippt es an und die Kamera Eures Android-Smartphones oder iPhone wird aktiviert. Legt das zu scannende Dokument nun am besten auf einen Tisch, der sich farblich davon abhebt, und positioniert Euch mit der Kamera so darüber, dass die komplette Seite gut auf dem Bildschirm zu sehen ist. Löst nun die Kamera aus.

Anschließend könnt Ihr entweder das Ergebnis verwerfen und es noch einmal probieren, oder aber Ihr schneidet Euer Dokument nach Bedarf zu, ändert die Farbe und den Dateinamen und speichert es ab. Das Ergebnis wird im vorher ausgewählten Ordner von Google Drive gespeichert, von wo aus Ihr es nach Belieben versenden und herunterladen könnt.

Zusammenfassung: