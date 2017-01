Angry Birds Blast: Tipps für Anfänger

Mit unseren Tipps gelangt Ihr in Angry Birds Blast auch ohne Echtgeld-Ausgaben an Gold

"Angry Birds Blast" ist da und wagt nach Ablegern wie "Angry Birds GO!" und "Angry Birds Epic" erneut einen Ausflug in ein anderes Genre. In diesem Fall "3-Gewinnt". Doch so einfach das Spielprinzip auch sein mag, so knifflig werden die Aufgaben im Verlauf der über 250 Level. Wer sich nicht mit Boni und Power-Ups auskennt, hat recht früh an dem Titel zu knabbern. Deshalb soll Euch dieser Ratgeber Hilfestellung leisten, um die entführten Vögel vor den Schweinen zu retten. Noch begehrter als Boni und Power-Ups dürften in Angry Birds Blast nur Silbermünzen und Gold sein, mit denen Ihr diese Verbesserungen überhaupt erst erwerben könnt. Wie Ihr an die wertvollen Edelmetalle gelangt, wollen wir Euch als Erstes erklären.

Silber und Gold

Mit Silbermünzen kauft Ihr vor einem Level nützliche Boni. Wie im echten Leben sind Silbermünzen dabei auch in Angry Birds Blast etwas weniger Wert als Gold, da sie häufiger vorkommen. Nach jedem erfolgreich abgeschlossenen Level erhaltet Ihr eine bestimmte Menge an Silber – das gilt auch für zuvor absolvierte Levels. Die Menge Eurer Sterne und der Schwierigkeitsgrad eines Levels bestimmen, wie viel Ihr letztendlich bekommt. Einmal pro Tag wartet auf der Karte auch ein Geschenk auf Euch. Packt Ihr es mit einem Fingertipp aus, erhaltet Ihr ebenfalls Silber. Für bestimmte erledigte Aufgaben winken zudem Silbermünzen als Belohnung.

Silbermünzen lassen sich auch einfach kaufen, und zwar mit Gold. Für Gold erhaltet Ihr außerdem fünf weitere Züge oder Power-Ups, was besonders im späteren Spielverlauf nahezu unumgänglich wird. Dafür ist dieses Zahlungsmittel allerdings wesentlich seltener als Silber. Gold ist die Premium-Währung in Angry Birds Blast und ist für Echtgeld erhältlich, aber nicht nur. So bekommt Ihr einen bestimmten Betrag, wenn Ihr Euch nach einem entsprechenden Ingame-Hinweis bei Facebook einloggt und Freunde zu dem Mobile-Game einladet. Tägliche und wöchentliche Aufgaben werfen ebenfalls Gold bei erfolgreicher Beendigung ab – allerdings erst ab Level 25. Einige Quests geben Euch außerdem Gold.

Lebensspender

Wichtig sind in Angry Birds Blast vor allem aber auch die Anzahl der Leben auf Eurem Konto. Auch hier gibt es mehrere Methoden, um an weitere Leben zu gelangen. Tippt etwa auf das Herz-Symbol in der linken Ecke, und fragt Eure Freunde und Bekannte von Facebook, ob sie Euch nicht ein Leben schenken wollen. Umgekehrt könnt Ihr auch Anfragen erhalten, denen Ihr immer nachkommen solltet. Oft erhaltet Ihr auch ein Leben im Austausch geschenkt: Wenn Ihr spendabel seid, helfen Euch andere Spieler auch lieber. Zudem könnt Ihr die per Mailbox erhaltenen Leben dort lagern, bis Ihr sie braucht, um so wieder bis zum Maximum aufzufüllen.

Zusammenfassung: