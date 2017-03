Apple AirPods: Funktion des Double-Tap Features ändern – so geht's

In Verbindung mit einem iOS-Gerät entfalten Apples AirPods viele nützliche Funktionen. Apple hat zum Beispiel ein Double-Tap-Feature integriert, das bestimmte Aktionen auslöst, wenn Ihr zweimal kurz nacheinander auf eines der Ohrteile tippt. Was danach genau passiert, könnt Ihr selber einstellen. Wir geben Euch ein paar Tipps zur personalisierten Konfiguration Eurer kabellosen Kopfhörer.

Verbindung herstellen

Um Einstellungen an Euren AirPods vorzunehmen, müsst Ihr sie zunächst mit Eurem Apple-Gerät verbinden. Solltet Ihr sie bereits verwendet haben, reicht es, das Ladecase mit ihnen aufzuklappen. Wenn Bluetooth auf dem iOS-Gerät aktiviert ist, werden die Kopfhörer dann automatisch damit gekoppelt. Solltet Ihr Euer neues Gadget gerade erst ausgepackt und noch nicht in Betrieb genommen haben, öffnet Ihr das Ladecase und haltet es neben Euer iPhone oder iPad. Der Einrichtungsassistent startet daraufhin. Tippt nun auf "Verbinden" und dann auf "Fertig", sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Double-Tap anpassen

Um das Double-Tap-Feature Eurer AirPods zu konfigurieren, nehmt Ihr Euer iPhone oder iPad zur Hand und begebt Euch in die "Einstellungen". Sucht dort nach "Bluetooth" und öffnet dieses Menü. Sofern Eure kabellosen Apple-Kopfhörer verbunden sind, werden Euch diese im nächsten Fenster angezeigt. Wählt sie an, um die Einstellungsmöglichkeiten aufzurufen.

In den AirPods-Einstellungen findet Ihr den Reiter "Auf AirPods Doppeltippen". Zur Auswahl stehen Euch drei verschiedene Optionen: "Siri", "Start/Pause" und "Deaktiviert". Ihr könnt also frei wählen, ob Ihr bei einem Doppeltipp auf eines der Ohrteile die Sprachassistenz Eures Apple-Gerätes aktivieren wollt, oder ob Ihr über das Feature die Musikwiedergabe pausieren beziehungsweise fortsetzen möchtet. Wenn Ihr Probleme mit Double-Tap habt, etwa wenn sich die Funktion bei Euch häufig unbeabsichtigt von selbst aktiviert, könnt Ihr sie auch ganz deaktivieren. Achtung: In Kombination mit einem Android-Gerät stehen Euch weniger Einstellungen zur Verfügung. Hier könnt Ihr mit dem Double-Tap-Feature lediglich die Musikwiedergabe stoppen oder fortsetzen.

Weitere Möglichkeiten

Apple bietet Euch in den AirPods-Einstellungen weitere Möglichkeiten zur Anpassung der kabellosen Kopfhörer. Beispielsweise könnt Ihr unter "Name" festlegen, mit welcher Bezeichnung das Gadget auf Eurem Smartphone angezeigt wird. Über die "Automatische Ohrerkennung" startet die Wiedergabe von Musik beispielsweise automatisch, sobald Ihr die AirPods in die Ohren steckt. Da beide Ohrteile jeweils über ein Mikrofon verfügen, könnt Ihr unter "Mikrofon" zudem auswählen, welches davon beispielsweise bei einem Anruf genutzt werden soll.

