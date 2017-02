Apple App Store: So kündigt Ihr bestehende Abos

Über den App Store von Apple könnt Ihr nicht nur kostenlose und kostenpflichtige Programme herunterladen, sondern auch Abos für einige Apps abschließen. Damit könnt Ihr über iOS beispielsweise bequem Euren monatlichen Beitrag bei Netflix oder auch Spotify verwalten. Abos lassen sich über den App Store allerdings auch kündigen. Wir erklären Euch, wie das funktioniert.

In diesem Artikel O2 Free S inkl. 6 Monate Sky Ticket

Die Account-Einstellungen

Um ein über den App Store von Apple abgeschlossenes Abo zu kündigen, müsst Ihr zunächst Eure "Einstellungen" öffnen. Scrollt nun bis zum Unterpunkt "iTunes & App Store herunter" und öffnet den Eintrag. Im nächsten Fenster tippt Ihr ganz oben auf Eure Apple-ID und wählt im Pop-Up-Fenster "Apple-ID anzeigen" aus. Euer Smartphone wechselt nun automatisch in den App-Store und zeigt Euch die Account-Details an.

Abos ändern

Sucht nun in den Account-Einstellungen nach dem Unterpunkt "Abos" und wählt diesen aus. Ihr findet die Option unterhalb von "Bewertungen und Rezensionen". Solltet Ihr keine monatlichen Zahlungen über Eure Apple-ID abwickeln, wird Euch "Abos" nicht in den Einstellungen angezeigt. Nachdem Ihr diesen Menüpunkt geöffnet habt, zeigt Euch Euer iOS-Gerät alle laufenden Abonnements an. Wählt nun die App aus, bei der Ihr Änderungen vornehmen oder den Service ganz kündigen wollt.

Nun wird Euch angezeigt, wie viel Ihr monatlich zahlt, welche Laufzeit das Abo besitzt und welche Optionen Euch noch zur Verfügung stehen. Besitzt Ihr bereits ein einfaches Netflix-Abo, könnte Euch hier beispielsweise das teurere Modell inklusive 4K-Videos angeboten werden. Wenn Ihr Euer Abonnement beenden wollt, drückt Ihr stattdessen weiter unten auf "Abo kündigen". Anschließend zeigt Euch der App Store ein Pop-Up-Fenster an, das Euch auch anzeigt, an welchem Datum die monatlichen Zahlungen letztendlich enden werden. Bestätigt den Vorgang, um die Kündigung abzuschließen.

Kündigen über PC und Mac

Um Änderungen an Euren Abonnements benötigt Ihr nicht unbedingt ein iOS-Gerät und den App Store. Über einen PC oder Mac könnt Ihr laufende Abos auch mit iTunes verwalten. Folgt dafür in der oberen Menüzeile dem Pfad "Account | Meinen Account anzeigen". Unter "Accountinformationen" findet Ihr den Abschnitt "Einstellungen". Klickt hier auf "Abos" und letztendlich auf "Verwalten", um in die gewünschte Ansicht zu gelangen.

Zusammenfassung: