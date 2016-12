Apple Beta Programm für iOS nutzen: So meldet Ihr Euch an und wieder ab

Nicht nur für Entwickler: Als Teilnehmer an Apples iOS Beta Programm könnt Ihr die neuesten Versionen des Betriebssystems noch vor dem offiziellen Launch ausprobieren. Das ist kostenlos und erfordert nur einige Schritte bei der Anmeldung. Wir führen Euch durch die Prozedur und erklären Euch, was Ihr darüber wissen solltet.

Der große Vorteil ist gleichzeitig auch der Nachteil des Beta Programms: Da es sich um frühe Testversionen handelt, müsst Ihr mit Bugs rechnen. Denn die Suche danach ist schließlich der Sinn des Ganzen. Das heißt natürlich nicht, dass Ihr verpflichtet seid, möglichst abwegige Dinge anzustellen, um die Beta-Fassung zum Absturz zu bringen. Solltet Ihr zufällig einen Fehler finden, steht es Euch frei, diesen in der eigens dafür erstellten App zu melden, dem "Feedback-Assistant".

Backups anlegen

Somit bleibt bei der Installation einer Preview-Fassung von iOS immer ein gewisses Risiko. Apple empfiehlt daher, zuvor ein Backup Eurer persönlichen Daten anzulegen, damit Ihr im schlimmsten Fall einfach eine offizielle Version wiederherstellen könnt und keinen dauerhaften Datenverlust erleidet. In einem separaten Ratgeber erklären wir Euch, wie Ihr ein Backup für iPhone oder iPad erstellt.

Für eine Anmeldung am iOS Beta Programms benötigt Ihr zunächst eine Apple-ID. Solltet Ihr noch keine besitzen, dann könnt Ihr Euch auf einer speziellen Webseite von Apple dafür registrieren. Apple weist darauf hin, dass die Teilnahme weder etwas kostet, noch eine Vergütung auf Euch wartet. Der einzige Vorteil ist also, dass Ihr vorab Zugriff auf neue iOS-Versionen erhaltet. Damit müsst Ihr Euch dann auf einer anderen Seite einloggen und den Anweisungen von Apple folgen.

Psst, geheim

Obwohl die Berichterstattung über iOS-Betas etwas anderes suggeriert, seid Ihr als Beta-Tester zur Vertraulichkeit verpflichtet. Apple rät sowohl davon ab, die Beta auf einem fremden System zu erstellen, als auch über neue Features und Co. zu reden. Beiträge, Screenshots oder Videos dazu auf Plattformen wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram oder YouTube sind daher tabu. Wenn Ihr irgendwann keine Lust mehr auf die Teilnahme am iOS Beta Programm habt, dann könnt Ihr Euer Gerät einfach deregistrieren, damit Ihr in Zukunft keine Vorab-Versionen mehr dafür erhaltet. Folgt dazu diesem Link.

Zusammenfassung: