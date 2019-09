Apple Keynote im Livestream: So seht ihr die iPhone-11-Vorstellung online

Die Apple Keynote im Livestream verfolgen – so geht's.

Auch im September 2019 heißt es wieder "amazing" – zu Deutsch: großartig. Denn Apple lädt heute, am 10. September, wieder zum alljährlichen Technik-Event ein, bei dem dieses Jahr das neue iPhone 11 sowie die neuesten Updates und Gadgets vorgestellt werden. Wie ihr die Apple Keynote im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die iPhone 11 Präsentation startet am Dienstag, 10. September 2019, um 19 Uhr.

Welche Leaks und Gerüchte zu den iPhones 2019 an die Öffentlichkeit gelangt sind, lest ihr hier.

Die Vorstellung eines neuen Flaggschiffs auf dem Smartphone-Markt ist immer etwas ganz Besonderes – doch kaum ein Handyhersteller weiß sich so gekonnt zu präsentieren wie Apple. Das US-Unternehmen hat die Geschichte der Keynotes geprägt, was auch dadurch deutlich wird, wie sehr Samsung und Huawei in ihren Präsentationen mittlerweile dem konkurrierenden Apfel nacheifern. Marketing können Apple-Chef Tim Cook und seine Leute einfach.

Apples Herbst-Keynote: Was wir erwarten dürfen

Ob dieses Rezept aus Design, hochwertigen Materialien und einer treuen Anhängerschaft für das Lifestyle-Produkt schlechthin auch in diesem Jahr funktionieren wird? Wir sind gespannt. Denn im Vorfeld sind bereits einige Gerüchte zum neuen Apple iPhone 11 in Umlauf geraten – unter anderem, dass es vom Apple-Smartphone drei Modelle geben soll und wie diese heißen.

Große innovative Sprünge in Sachen Technik werden dagegen diesem Jahr nicht mehr erwartet. Im Vorfeld sorgte das Kamera-Quadrat allerdings schon mal für Aufruhr unter den Apple-Anhängern. Neben dem neuen iPhone werden allerdings auch iOS 13, die Apple Watch Series 5, ein mögliches neues Macbook Pro sowie neue iPads und ein Apple TV erwartet.

Hier seht ihr das Apple-Event zur iPhone 11 Präsentation im Livestream

Tatsächlich feiert nicht nur das iPhone 11 Premiere, sondern auch seine mutmaßlichen Kumpanen iPhone 11 Pro und iPhone Pro Max. Und in diesem historischen September 2019 wird Apple zum ersten Mal seine Keynote auch über YouTube streamen – dem Netzwerk von Google. Hier könnt ihr den Livestream zur Apple Keynote am 10. September ab 19 Uhr verfolgen:

Ansonsten könnt ihr euch Apples Herbst-Event auch auf der Seite des Herstellers anschauen. Dazu müsst ihr nur einige technische Voraussetzungen beachten: Macs brauchen Safari auf macOS Sierra 10.12 oder neuer, Windows-Geräte müssen unter Windows 10 laufen und Microsoft Edge haben. iPhones und iPads brauchen mindestens iOS 10, damit der Stream bei euch funktioniert. Hier geht es zum Livestream auf Apple.com.