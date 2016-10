Apple-Rabatt für Studenten und Lehrer in Anspruch nehmen – so geht's

Gerade wenn Ihr selbst studiert oder Bildung vermittelt, könnt Ihr bei dem Kauf von einigen Apple-Produkten mit einem Rabatt sparen. Das Unternehmen aus Cupertino bietet nämlich den sogenannten Bildungsrabatt an, mit dem Ihr abhängig vom Produkt deutlich weniger zahlen müsst. In diesem Ratgeber erfahrt Ihr alles, was Ihr darüber wissen müsst.

Apples Bildungs-Store besuchen

Um einen Rabatt bei Apple zu bekommen, müsst Ihr beispielsweise Studenten, Lehrer, Hochschulmitarbeiter oder Eltern eines Studenten sein. Das qualifiziert Euch dafür, im Bildungs-Store von Apple einzukaufen, den Ihr auf der offiziellen Apple-Seite findet. Aktuell (Oktober 2016) stehen Euch hier verschiedene MacBook-Modelle, iMacs, Mac minis, iPads oder ein Mac Pro zur Auswahl. Dieses Angebots-Spektrum kann sich jedoch auch ändern.

Tätigkeit oder Studenten-Status nachweisen

Wenn Ihr die Bildungsangebote über Apples Online-Store in Anspruch nehmt, müsst Ihr vorerst keinen Nachweis dafür liefern, dass Ihr Studenten oder Lehrkräfte seid. Allerdings kann stichprobenartig die Anforderung dieses Nachweises trotzdem erfolgen. Somit solltet Ihr die entsprechenden Dokumente zumindest bereithalten. Bei einem Kauf im Apple Store muss der Nachweis für den Rabatt unter Umständen sofort erfolgen.

Bestellung abschließen

Um im Bildungs-Store einzukaufen, könnt Ihr Euch wie üblich ein Produkt aussuchen, in den Warenkorb legen und inklusive Rabatt bestellen. Für den Abschluss des Bestellvorgangs benötigt Ihr Eure Apple ID; solltet Ihr noch keine besitzen, wird diese am Ende automatisch für Euch angelegt. Der Bildungspreis wird in der Übersicht übrigens nicht gesondert ausgewiesen.

Angebote beobachten

Welche Geräte über einen speziellen Bildungspreis gekauft werden können, ändert sich regelmäßig. So auch die Höhe des Rabatts für ein bestimmtes Gerät. Auch spezielle iPhone-Modelle könnten so unter den Angeboten auftauchen. Es lohnt sich also definitiv, von Zeit zu Zeit nachzuschauen und Preise zu vergleichen.

Zusammenfassung