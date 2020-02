Ein iOS, das sich Android annähert, eine Apple Watch 6 mit rundem Gehäuse und die Vorstellung des fantastischen Realme X50 Pro – auf dem Spielplatz der Technik-News ging es dieser Tage wieder hoch her. Die Highlights der Woche haben wir für euch zusammengefasst.

Ihr habt die Highlights der letzten Woche versäumt? Hier findet ihr sie.

Auch in dieser Woche überschattete das Coronavirus (Covid-19) die News aus der Technik-Welt: Veranstaltungen, wie beispielsweise der öffentliche Launch der Xiaomi Mi 10-Reihe wurden abgesagt oder stattdessen als Online-Präsentation abgehalten, MIUI-Updates verzögern sich und auch ein pünktliches Release des iPhone 12 wird immer unwahrscheinlicher.

Wir wiegen uns in Geduld und sind mit unseren Gedanken bei den Menschen, die momentan mit ihrer Gesundheit kämpfen – denn die Sicherheit der Mitarbeiter großer und kleiner Technik-Unternehmen sollte immer an erster Stelle und über den Kundenwünschen oder dem Profit der Hersteller stehen.

Nun aber zu den positiven Ereignissen der Woche: Unsere Top-News und ein Vergleichstest zwischen dem Samsung Galaxy S10 und Galaxy S20.

Unsere News-Highlights: Die 5 CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

Apple Watch 6 Design: Das mutmaßliche Outfit der Apple Watch 6 scheint euch so gar nicht zu gefallen. Unseren Artikel mit dem Apple Watch 6-Konzeptvideo habt ihr jedenfalls durch Dislikes förmlich in Grund und Boden gestampft.

iOS 14 wird Android ähnlicher:Die Nachricht, dass sich Apples Betriebssystem iOS in der Version 14 etwas weiter an Android annähern könnte, scheint euch schon wesentlich besser gefallen zu haben.

Realme X50 Pro ist offiziell: Viele von euch sind gespannt auf das Realme X50 Pro – wir auch! Dieses wurde nun offiziell vorgestellt.

Huawei P40 (Pro): Auch das Huawei P40 (Pro) wird von uns mit Spannung erwartet. Der Launch des Androiden findet am 26. März 2020 statt.

Galaxy S20 Ultra und sein Nachtmodus: PhoneArena hat das Galaxy S20 Ultra auf einen nächtlichen Spaziergang mitgenommen und damit im Nachtmodus beeindruckende Fotos geschossen. Macht euch selbst ein Bild!

Mein Lieblings-Vergleich der Woche: Samsung Galaxy S10 versus S20

Am 13. März kommt das Samsung Galaxy S20 auf den Markt und einige von euch fragen sich vielleicht, ob sich ein Umstieg vom bisherigen Spitzenmodell S10 auf das neue Flaggschiff lohnt. Ist das Samsung Galaxy S20 wirklich so viel besser als sein Vorgänger, oder lassen wir uns womöglich nur durch beeindruckende Zahlen wie beispielsweise die 108 Megapixel-Auflösung der Kamera blenden?

Wir haben Design und Größe sowie die Kameras beider Smartphones verglichen und deren Performance und Akku auf die Probe gestellt. Am Ende spielte natürlich auch der Preis eine Rolle in unserer Gegenüberstellung.

So viel sei vorab verraten: Das Samsung Galaxy S10 und S10+ sind noch immer hervorragende Smartphones. Was das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra vielleicht aber doch etwas besser können als ihre Vorgänger, erfahrt ihr hier.

Mein Lieblings-Gerät der Woche: Das Redmi K30 Pro

Nun dauert es nicht mehr lange, bis Xiaomi sein Redmi K30 Pro vorstellt. Der chinesische Hersteller hat zwar noch kein konkretes Datum genannt, aber im März soll es so weit sein.

Schon jetzt begeistern mich die Specs des Androiden. Zu den uns bislang bekannten Daten gehören ein Qualcomm Snapdragon 865 Prozessor und eine 64 Megapixel-Kamera aus dem Hause Sony. Erste Bilder zeigen die Front des Smartphones ohne störende Notch im Display. Außerdem soll angeblich – wie schon beim Mi 9T – eine Pop-Up-Selfie-Cam verbaut sein.

Ein 4.700 mAh-Akku unterstützt Fast-Charging mit 30 Watt. Wie es ausschaut, werden wir hier ein Gerät mit High-End-Specs zum Preis eines Mittelklasse-Handys bekommen. Ob es hierzulande tatsächlich K30 Pro heißen wird, wissen wir allerdings noch nicht. Seinem Vorgänger Mi 9T Pro nach könnte es nämlich auch die Bezeichnung Xiaomi Mi 10T Pro bekommen.

Auch in der nächsten Woche gibt es bei CURVED wieder die neuesten Technik-News. Schaut wieder bei uns herein – wir freuen uns schon auf euch! Ihr habt Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns doch auf Facebook oder per Mail an Redaktion@Curved.de.