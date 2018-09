Apple Watch Series 4: So aktiviert ihr die Sturzkennung

Die Apple Watch Series 4 hat eine neue praktischen Funktion: Die Smartwatch erkennt automatisch, wenn der Träger hinfällt und ruft im Notfall sogar Hilfe. Wie ihr die sogenannte Sturzerkennung aktiviert, erfahrt ihr hier.

Mit der Apple Watch Series 4 hat der Hersteller die Gesundheitsfunktionen der Smartwatch noch einmal deutlich ausgebaut und verbessert. Die Uhr soll in Zukunft nicht nur Herzrhythmusstörungen erkennen und EKGs aufzeichnen können. Sie erkennt auch, wenn der Träger hinfällt und schlägt im Fall der Fälle vor, Hilfe zu rufen. Habt ihr den Sturz glimpflich überstanden, tippt ihr auf der Uhr den entsprechenden Button an und es passiert nichts weiter. Seid ihr aber nicht mehr in der Lage, auf die Meldung zu reagieren, setzt die Uhr automatisch einen Notruf an einen vorher eingerichteten Notfallkontakt ab.

Sturzerkennung erst ab 65 automatisch

Einen Haken hat die Sache aber: Die Sturzerkennung funktioniert nur dann automatisch, wenn der Träger in der Watch-App auf dem iPhone angibt, dass er mindestens 65 Jahre alt ist. Bei jüngeren Nutzern ist die Funktion nach dem ersten Einschalten deaktiviert. Das muss aber nicht so bleiben. Um die Funktion nachträglich zu aktivieren, sind nur wenige Schritte nötig.

Zuerst müsst ihr die Watch-App auf dem iPhone öffnen. Dann tippt ihr auf den Punkt Notruf SOS, scrollt nach unten und aktiviert den Punkt Sturzerkennung. Ihr bekommt dann eine Meldung angezeigt, die euch darauf hinweist, dass die Sturzerkennung auch bei heftigen Bewegungen ausgelöst werden kann, die wie Stürze wirken. In dem Fall müsst ihr also den Notruf aktiv unterbinden. Tippt auf Bestätigen um die Funktion dennoch zu aktivieren.

Solltet ihr übrigens noch keine Notfallkontakte eingerichtet haben, tippt ihr einfach im selben Menü auf den Punkt "Notfallkontakte in Health bearbeiten". Das iPhone öffnet dann die Health-App und ihr habt die Möglichkeit, einen Notfallpass einzurichten und Notfallkontakte hinzuzufügen.