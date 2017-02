Apple Watch: So lasst Ihr Euch auf verpasste Benachrichtigungen hinweisen

Wenn Ihr wissen wollt, ob es neue Mitteilungen gibt, ist ein kurzer Blick auf die Apple Watch deutlich schneller, als wenn Ihr erst das Smartphone aus der Tasche ziehen müsst. Damit sich der rasche Blick auf das Zifferblatt der Smartwatch auch lohnt, sollten die Benachrichtigungen in den Einstellungen aber angepasst und gefiltert werden. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Funktion richtig einstellt und auch Benachrichtigungen einsehen könnt, die Ihr auf dem Wearable übersehen oder verpasst habt.

Ältere Benachrichtigungen ansehen

Ob News, Snapchats, E-Mails oder Messenger-Nachrichten: Einmal konfiguriert laufen auf der Apple Watch alle relevanten Neuigkeiten ein, die Ihr benötigt. Ihr könnt auf der Smartwatch auch Mitteilungen einsehen, die Ihr zuvor verpasst, jedoch noch nicht auf dem Smartphone gelesen habt. Stellt dafür zunächst sicher, dass Eure Smartwatch mit dem iPhone verbunden ist. Öffnet dann die Watch-App auf dem iOS-Gerät und tippt auf "Meine Uhr". Wählt die Option "Mitteilungen" und aktiviert hier die "Mitteilungsanzeige".

Nachrichten aus Messenger-Apps und Anwendungen, die Push-Benachrichtigungen auf der Apple Watch erlauben, können ab jetzt direkt auf dem Display der Smartwatch nachgelesen werden. Sofern ungelesene Nachrichten vorhanden sind, erscheint auf dem Zifferblatt der Apple Watch ein roter Punkt. Wischt von diesem aus nach unten und tippt anschließend auf "Mitteilungen". Nun werden die noch ungelesenen Benachrichtigungen angezeigt, mit der Krone scrollt Ihr durch die Einträge.

Temporär deaktivieren

Sobald Ihr etwas Ruhe vor den Benachrichtigungen auf Eurer Apple Watch haben wollt, könnt Ihr das Feature auch zeitweise auf "Stumm" stellen. Zum Beispiel, wenn Ihr gerade in einem Meeting sitzt oder aus anderen Gründen nicht gestört werden wollt. Begebt Euch dafür auf dem iPhone in die Watch-App und wählt "Meine Uhr" aus. Unter "Töne & Haptik" findet Ihr nun den "Nicht Stören"-Modus, den Ihr am Mondsichel-Icon erkennt. Alternativ könnt Ihr auch über die Einstellungen der Apple Watch direkt auf dem Wearable in das Menü "Töne & Haptik" gelangen. An dieser Stelle findet Ihr ebenfalls den "Nicht Stören"-Modus mit Mondsichel-Icon.

Verwaltung der Mitteilungen

Im Laufe eines Tages laufen auf dem iPhone unter Umständen eine ganze Menge Push-Benachrichtigungen ein. Damit sich Eure Apple Watch nicht pausenlos meldet, könnt Ihr auf dem Wearable auch die Freigaben für Benachrichtigungen verwalten. Auf Wunsch erreichen Euch dann nur Informationen, die Euch auch interessieren. Navigiert auf dem iPhone in der Watch-App zu "Meine Uhr" und "Mitteilungen". Unten seht Ihr eine Liste mit allen Apps. Tippt auf eine Applikation, von der Ihr lieber keine weiteren Hinweise auf Eurem Wearable erhalten wollt und deaktiviert ihre Verbindung zur Smartwatch.

