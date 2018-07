Chrome auf dem iPhone: So aktiviert ihr das neue Design

Google verpasst dem Chrome-Browser für iOS einen neuen Anstrich. Wir verraten euch, wie ihr das neue Design mit wenigen Handgriffen schon jetzt auf eurem iPhone ausprobieren könnt.

Der Chrome-Browser für das iPhone wird eine runde Sache, denn Google überarbeitet aktuell das Design der App. Der weltweit beliebteste Mobil-Browser bekommt viele neue abgerundete Elemente, wirkt dadurch viel frischer und moderner. Aber: Ersichtlich sind die Änderungen auf den ersten Blick nicht. In der aktuellen Version der App sind sie noch nicht freigeschaltet. Wenn ihr die neue Ansicht ausprobieren wollt, könnt ihr das aber relativ einfach ändern.

Das neue Chrome-Design unter iOS aktivieren

Dazu verfahrt ihr wie folgt:

Ruft die folgende Adresse auf: chrome://flags/#top-chrome-md

Sucht den Eintrag "UI Refresh Phase 1"

Wählt hier "Enabled" aus

Startet den Browser neu

Dann solltet ihr die neue Oberfläche sehen, die bei Google "Material Design 2" heißt. Die hat gleich mehrere Vorteile. So befinden sich die Elemente zur Navigation nach der Umstellung etwa am unteren Ende des Bildschirms. Habt ihr ein iPhone 8 Plus oder oder iPhone X müsst ihr also nicht mehr umständlich mit zwei Händen agieren, um den Zurück-Button zu erreichen.

Außerdem hat Google die Ansicht aller offenen Tabs überarbeitet. Diese werden in der neuen Ansicht nicht mehr übereinander gestapelt angezeigt, sondern aufgeräumt mit kleinen Vorschaubildern. Das sorgt für mehr Ordnung. Auch das Menü mit den Einstellungen wurde überarbeitet. Es befindet sich nun ebenfalls am unteren Bildschirmrand und sieht dank neuer Anordnung und kleinen Symbolen viel übersichtlicher aus.

Diese Dinge funktionieren noch nicht

Allerdings merkt man auch schnell, dass das Design noch nicht komplett fertig ist. So verschwindet die Adressleiste beim Scrollen nicht vollständig, sondern wird einfach oben in die Statusanzeige des iPhones gezogen, also dorthin, wo das Smartphone die Uhrzeit, die WLAN-Verbindung und Co. anzeigt. Social-Media-Fans werden außerdem den "Teilen"-Button vermissen, der in das neue Design offenbar noch nicht integriert wurde. Nicht umsonst warnt Google vor der Aktivierung des Designs, dass es sich noch um ein Experiment handelt.

Zum Glück könnt ihr die neue Ansicht aber auch ganz schnell wieder abschalten, in dem ihr erneut die Adresse aufruft, die Schaltfläche Reset all to default antippt und den Browser neu startet.