Coronavirus-News: Hier findet ihr Live-Karten, Ticker und Infos

Nichts dominiert die News dieser Tage so sehr wir das Coronavirus. Bei der ganzen Flut an bedrückenden Nachrichten fällt es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Wir wollen euch einige Informationsquellen an die Hand geben.

Live-Karten zum Coronavirus

Wenn ihr wissen möchtet, wie der aktuelle Stand der Verbreitung ist, könnt ihr euch eine Corona-Live-Karte anschauen. Die wohl bekannteste stellt die renommierte John Hopkins University zur Verfügung. Deren Karte zeigt die weltweite Situation, lässt sich aber auch nach einzelnen Ländern filtern. Ihr könnte also exakt nachschauen, wie viele bestätige Corona-Fälle es in welchem Land gibt.

Bedrückenderweise gibt die Live-Karte zum Coronavirus auch Auskunft darüber, wie viele Todesfälle es aufgrund der Infektion bereits gab – sowohl weltweit als auch für die jeweiligen Länder einzeln aufgeführt. Aber: Auch die Anzahl der Genesenen könnt ihr dort abrufen.

Eine sehr aktuelle Corona-Live-Karte für Deutschland findet ihr etwa bei der Berliner Morgenpost. Sie listet bestätigte Infektionen, Genesene und Todesfälle für die einzelnen Bundesländer auf.

Wichtige Corononavirus-News und -Infos

Da im Netz zurzeit auch viele Falschinformationen kursieren, solltet ihr euch ausschließlich an seriöse Quellen halten. Erste Anlaufstelle für fundierte Corona-Infos ist hierzulande das Robert Koch Institut. Hier findet ihr etwa aktuelle Fallzahlen, eine Risikobewertung zu COVID-19 und Antworten auf die häufigsten Fragen zum Coronavirus (FAQ). Ebenfalls interessant sind der Corona-Steckbrief und die aktuellen Risikogebiete.

Live-Ticker zum Coronavirus

Nahezu alle großen Nachrichtenportale und Tageszeitungen haben einen Live-Ticker eingerichtet. Überregional bekommt ihr Corona-Infos unseren Beobachtungen nach am schnellsten im Bild-Ticker. Auf der Webseite der Zeitung gibt es sogar eine noch umfangreichere Live-Berichterstattung mit Videos zu dem Thema.

Wer die Boulevardmedien lieber meidet, kann sich auch bei anderen Tageszeitungen wie der Süddeutschen umschauen. Oder ihr haltet euch an die Corona-Live-Ticker von Rundfunkanstalten wie dem NDR, WDR, SWR oder dem Bayerischen Rundfunk. Diese konzentrieren sich zum Teil aber etwas stärker auf ihre jeweilige Region.

Wohnt ihr in einer größeren Stadt, dürften die großen lokalen Tageszeitungen die wertvollsten Corona-News für euren Alltag liefern. Hier erfahrt ihr, welche Maßnahmen bei euch bislang gelten. Also etwa, ob Schulen, Restaurants und Geschäfte in eurem Umkreis geschlossen haben.

Hier findet ihr Corona-Hotlines

Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, sollt ihr bei Grippeymptomen nicht einfach unangemeldet bei eurem Hausarzt aufkreuzen. Ruft ihn stattdessen an oder wendet euch an den Ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117).

Viele Städten bieten außerdem eine eigene Hotline an. Die Telefonnummer solltet ihr auf der offiziellen Webseite der jeweiligen Stadt erfahren. Sie variiert von Ort zu Ort. Ein bisschen Geduld ist dabei allerdings gefragt. Aktuellen Berichten zufolge sind viele Corona-Hotlines – und auch die Telefonnummer des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes – derzeit überlastet.

Darüber hinaus haben viele Krankenkassen eine Corona-Hotline eingerichtet. Auch dort könnt ihr euch also telefonisch beraten lassen.

Wo sind die Corona-Apps?

Wer in seinem App-Store "Coronavirus" eingibt, erhält nur eine relativ überschaubare Auswahl. Das liegt daran, dass sowohl Apple als auch Google darauf achten, dass ihr keine falschen Informationen erhaltet. Der Play Store etwa verweist auf eine Handvoll Apps von seriösen Anbietern. Die Anwendungen haben allerdings keinen direkten Corona-Bezug.

Apple achte laut CNBC streng darauf, dass ihr im App Store nur Corona-Apps von seriösen Krankenhäusern, Gesundheitsorganisationen oder Regierungen findet. In der Suche tauchen mitunter aber doch Apps von Privatanbietern aus – womöglich entfernt Apple diese aber zeitnah.

Wichtiger als eine Corona-App ist aber ohnehin die Hygiene eures Smartphones. Daher legen wir euch noch mal unseren Ratgeber zum Thema Smartphone desinfizieren ans Herz.

Coronavirus erschüttert auch die Tech-Brache

Auch wenn es in der derzeitigen Situation sicherlich Wichtigeres gibt, behalten wir für euch im Blick, wie sich das Coronavirus auf die Tech-Branche auswirkt. Eine der ersten Folgen war die Absage des MWC 2020. Diese hat dazu geführt, dass sich diverse Smartphone-Launches verzögert haben. Auch eine sehnlichst erwartete, für diesen Monat geplante Enthüllung verschiebt sich: Die Präsentation des iPhone SE 2 beziehungsweise iPhone 9 soll nun doch nicht Ende März stattfinden.

An Live-Events ist derzeit nicht zu denken. So hat beispielsweise Google seine Entwicklerkonferenz I/O 2020 vorerst gecancelt. Apples Pendant dazu wird zwar stattfinden – doch erstmals in der Gesichte der WWDC ausschließlich online. Der iPhone-Hersteller hat vorübergehend außerdem weltweit fast alle Apple Stores geschlossen.

Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden, wie die Brache aus die derzeit unvorhersehbaren Entwicklungen reagiert.