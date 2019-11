Unsere Redakteure waren live bei der Präsentation des Xiaomi Mi Note 10 dabei und haben neben einem Praxistest des 11 Pro Max mal wieder alles für euch gegeben. Was genau, erfahrt ihr in unseren Wochen-Highlights.

Ihr habt die Highlights der letzten Woche verpasst? Wir haben sie für euch konserviert.

Was war das wieder für eine aufregende Woche! Xiaomi hat endlich das Mi Note 10 mit seiner 108 Megapixel Kamera vorgestellt! Und dank unseres Ratgebers könnte ich endlich eine Lösung gegen meine ewig kalten Füße und klammen Finger in der Herbst- und Winterzeit gefunden haben, die mich nicht arm macht: Smart Home lautet das Zauberwort. Dazu aber mehr nach unseren News der Woche.

News der Woche: Die fünf CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

AirPods scheinen derzeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Ohren ihren Platz zu finden – folgt man euren Bewertungen, die unseren Artikel über AirPods contra AirPods Pro an die Spitze der dieswöchigen Lesermeinungen katapultierten.

an die Spitze der dieswöchigen Lesermeinungen katapultierten. Mit 121 Punkten teilt sich die Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition mit dem Huawei Mate 30 Pro den Kamera-Thron im DxOMark-Ranking , das als wichtigster Kamera-Test für Smartphones und digitale Kameras gilt. Etwa die Hälfte von euch fand diese Meldung prima, die andere Hälfte schien entsetzt. Warum nur?

, das als wichtigster Kamera-Test für Smartphones und digitale Kameras gilt. Etwa die Hälfte von euch fand diese Meldung prima, die andere Hälfte schien entsetzt. Warum nur? Plant Huawei einen iPad Pro Klon? Das Huawei Mate Pad Pro sieht dem Apple-Tablet jedenfalls erstaunlich ähnlich. Überzeugt euch selbst!

sieht dem Apple-Tablet jedenfalls erstaunlich ähnlich. Überzeugt euch selbst! Auch die Xiaomi Mi Watch mutet wie das Ebenbild eines Apple-Abkömmlings (der Apple Watch) an, läuft allerdings mit dem Betriebssystem Wear OS und wird voraussichtlich wesentlich günstiger als die Apple Watch sein. Was Xiaomi bei der Vorstellung der Mi Watch in China verraten hat, erfahrt ihr hier.

mutet wie das Ebenbild eines Apple-Abkömmlings (der Apple Watch) an, läuft allerdings mit dem Betriebssystem Wear OS und wird voraussichtlich wesentlich günstiger als die Apple Watch sein. Was Xiaomi bei der Vorstellung der Mi Watch in China verraten hat, erfahrt ihr hier. Wird Samsung beim Galaxy S11 die Kamera-Auflösung nach oben schrauben? Sogar über einen 108 MP Sensor (siehe Xiaomi Mi Note 10) wird gemunkelt, aber Vorsicht, noch ist nichts offiziell!

Ratgeber der Woche: Wie euch Smart Home einheizt und welches Smart Keyboard das iPad Air am besten schützt

Hasst ihr es auch so wie ich, mit kalter Nase und klammen Fingern am Schreibtisch zu sitzen? Fehlt mir die Zeit, mich durch Bewegung aufzuwärmen, hilft nur eins: Ich drehe die Heizung hoch. Das aber belastet die Umwelt und nagt zudem an den Finanzen. Doch Rettung naht: Smart Home kann euch beim Einsparen von Heizkosten helfen, ohne dass ihr dabei frieren müsst. Jörg erläutert, wie das geht.

Ihr nennt ein iPad Air (2019) euer Eigen und möchtet es vor Kratzern und Stößen schützen? Ob Apples Smart Keyboard oder Slim Combo: Hier stellen wir euch die besten Keyboard Cover für euer iPad Air vor.

Xiaomi präsentiert das Mi Note 10 – CURVED war live für euch dabei

Die Präsentation des Fotowunders Xiaomi Mi Note 10 konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, schließlich verfügt das Foto-Wunder über die weltweit erste 108 MP Penta-Kamera mit fünf verschiedenen Objektiven. Ob die weiteren Specs des Smartphones mit der High-End-Knipse mithalten können und welchen Wermutstropfen es trotz aller Euphorie rund um das Mi Note 10 gibt, erklärt euch Andreas hier.

Praxistest der Woche: iPhone 11 Pro Max – ganz großes Kino?

Nachdem wir schon das iPhone 11 und das 11 Pro getestet haben, hat sich Viktoria in dieser Woche das iPhone 11 Pro Max vorgenommen. Das Max ist mit seinem 6,5 Zoll Display das größte und zudem teuerste Gerät der 11er-Reihe, unterscheidet sich in seinen Specs ansonsten aber nicht vom iPhone 11 Pro. Wie sich das 11 Pro Max im Alltag schlägt und warum es sich lohnt, 100 Euro mehr für einen großen Screen auszugeben, lest ihr in unserem Praxistest.

Gerätevergleich der Woche: Das Note 9 nimmt es mit dem Note 10 und Note 10+ auf

In unserem Vergleichstest der Woche ging es ordentlich zur Sache: Jörg stellte das Samsung Galaxy Note 10 und das Galaxy Note 10+ ihrem Vorgänger Note 9 gegenüber. Lohnt sich das Upgrade auf eines der neuen Note-Modelle? Und wenn ja, warum? Die Pros und Cons beider Note-Reihen und warum der Rat "Kauf den Vorgänger" nur unter Vorbehalt gilt, könnt ihr hier nachlesen.

Eure Meinung ist uns wichtig: Welche Themen haben euch in dieser Woche besonders bewegt?

Vielleicht gab es in dieser Woche etwas im großen Technik-Universum, das euch besonders interessiert, erfreut oder gefrustet hat. Wir haben es noch nicht als Thema aufgegriffen? Dann schreibt uns euer Feedback an redaktion@curved.de.

Vorschau auf die nächste Woche: Huawei FreeBuds 3 im Noise-Cancelling-Test und Enttarnung unterdrückter Rufnummern

Ihr kennt es bestimmt auch: Jemand ruft mit unterdrückter Telefonnummer an und hinterlässt keine Nachricht. Wie ihr herausfindet, wer hinter der anonymen Nummer steckt, erklären wir euch in der nächsten Woche. Außerdem stellen wir das iPhone 11 dem 11 Phone 11 Pro gegenüber und berichten darüber, welche Meilensteine es eigentlich in Apples Geschichte und bei der Entwicklung von iPhone & Co. gab.

Für die Huawei FreeBuds 3 geht es zum Noise-Cancelling-Test ab auf den Münchener Flughafen. Es lohnt sich also auch in der nächsten Woche wieder bei CURVED hereinzuschauen. Wir freuen uns auf euch!