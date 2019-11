Das iPhone 11 Pro und Horror-Spaß mit Smartwatches – die Wochen-Highlights

Ob Halloween-Specials, Reviews vom iPhone 11 Pro und LG G8S ThinQ oder Must-haves für euer Galaxy Note 10+ – bei CURVED war auch in dieser Woche wieder für jeden etwas Interessantes dabei. Unsere CURVED-Redakteurin Claudia fasst die Wochen-Highlights für euch zusammen.

News-Highlights der letzten Woche verpasst? Hier findet ihr sie.

Worüber habt ihr euch an Halloween am meisten gegruselt? Hoffentlich nicht über ein grottig schlechtes Smartphone, angestaubte Software oder fiese kleine Android-Viren, die sich durch Hintertürchen auf euer Handy schleichen.

Falls doch, findet ihr in unseren Reviews bestimmt die eine oder andere Anregung, welches Gerät einen alten Telefon-Knochen ersetzen könnte. In unseren Ratgebern gibt es außerdem praktische Tipps zu Stresslevel-messenden Smartwatches und Handy-Zubehör. Dazu aber mehr nach den News-Highlights der Woche.

News der Woche: Die fünf CURVED-Artikel mit den meisten Leserbewertungen

Für reichlich Interesse bei unserer Leserschaft sorgte die Enthüllung der Mi Watch. Hat Xiaomi bei Apple abgeguckt? Macht euch selbst ein Bild.

Viele von euch warten bestimmt schon sehnsüchtig auf die AirPods Pro. Tadaa, da sind sie: Apples neue Luxus-In-Ears.

Wo wir gerade bei den Apple AirPods sind: Was sollen eigentlich Ersatz-Ohrpolster für die smarten In-Ears kosten?

Wer das Huawei Mate 30 zu seinem nächsten Smartphone auserkoren hat, sollte sich „Mitte November“ in den Kalender eintragen, denn dann könnte das Smartphone endlich auch in Deutschland auf den Markt kommen.

Wusstet ihr schon, dass ihr jetzt mit dem iPhone 11 viel bessere Bilder machen könnt? iOS 13.2 bringt nämlich das Kamera-Feature Deep Fusion auf die iPhone 11-Reihe. Doch schießt das iPhone 11 Pro ebenso gute Fotos wie eine 6700-Euro-Kamera? Hier könnt ihr euch selber eine Meinung darüber bilden.

Warnung der Woche: Android-Virus befällt tausende Smartphones

Nein, kein Halloween-Scherz: Seit März tummelt sich ein Virus namens xHelper auf bislang 45.000 Smartphones und macht den Umgang mit dem Handy durch Push-Nachrichten und Werbeeinblendungen zum wahren Alptraum. Das Fiese daran: Der Trojaner lässt sich bislang nicht löschen – auch nicht durch das Zurücksetzen des Handys in die Werkseinstellungen.

Da sich das Virus über Apps installiert, die nicht im Google Play Store zu finden sind, solltet ihr vorerst auf die Installation von Drittanbieter-Apps verzichten. Mehr darüber in unserem Artikel.

Geräte-Tests der Woche: LG G8S ThinQ, Sonos Move und iPhone 11 Pro

Unser Redakteur Martin Haase verliebte sich während eines Reviews in das LG G8S ThinQ – allerdings erst auf den zweiten Blick. Äußerlich mit seinem 6,21 Zoll Screen und leidlich schlanken Displayrändern eher unscheinbar, weiß das G8S durch eine schnelle Qualcomm Snapdragon 855 GPU und eine ausgeklügelte Software zu überzeugen. Was das LG-Smartphone sonst noch von seiner Konkurrenz abhebt, erfahrt ihr hier.

Außerdem hat Martin den Sonos Move unter die Lupe genommen. Für wen und für welche Anlässe sich der transportable Smart Home-Lautsprecher mit Bluetooth-Unterstützung besonders eignet, könnt ihr hier nachlesen.

Andreas Marx hat das iPhone 11 Pro für euch getestet. Dieses bietet zwar wenig Innovation, aber die Kamera des Apple-Flaggschiffs überzeugte unseren Redakteur außerordentlich.

Ratgeber der Woche: Stresslevel-messende Smartwatches und Galaxy Note 10+ Zubehör

S, A, C, E, J, M oder R – wofür stehen eigentlich die ganzen Buchstaben in den Namen von Samsung-Smartphones? Unsere Redakteurin Viktoria Vokrri hat das mysteriöse Samsung-Alphabet für euch aufgedröselt.

Bei Horrorfilmen, gruselig dreinschauenden Kürbissen und all dem anderen Halloween-Gedöns kann der Adrenalinspiegel schon mal nach oben schnellen. Mit welchen Smartwatches ihr euren Stresslevel messen könnt, verrät euch Martin Haase in seinem Ratgeber.

Die Huawei Health App verwaltet Fitness- und Gesundheits-Daten, die von Huawei-Wearables aufgezeichnet wurden. Was ihr unternehmen könnt, wenn die Health App einmal Probleme macht, erklären wir euch hier.

Ihr besitzt ein Galaxy Note 10+ oder wollt es euch zulegen? Welches Zubehör ihr dafür unbedingt braucht, erfahrt ihr hier von Jörg Geiger.

