Daten via iTunes-Backup auf Galaxy S8 überspielen – so geht's

Ihr habt ein Galaxy S8 oder S8 Plus gekauft und wollt nun die Daten von Eurem iPhone auf das Android-Flaggschiff übertragen? Mittlerweile gibt es eine Reihe von Tools, die Euch die Daten-Mitnahme vereinfachen. Das PC-Programm "Samsung Smart Switch" ist sogar dazu in der Lage, ein von Euch über iTunes angefertigtes iOS-Backup auf das Samsung-Smartphone zu kopieren. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr in diesem Ratgeber.

Samsung Smart Switch herunterladen

Um das Backup Eures iPhones auslesen und Inhalte daraus auf Euer Galaxy S8 überspielen zu können, benötigt Ihr die Anwendung "Samsung Smart Switch" für den Computer. Diese könnt Ihr im Support-Bereich der Hersteller-Webseite herunterladen und anschließend installieren, zur Auswahl stehen Versionen für macOS und Windows.

Backup mit iTunes erstellen

Zunächst müsst Ihr die Daten auf Eurem iPhone sichern, bevor Ihr diese auf das Galaxy S8 überspielen könnt. Schließt das iOS-Smartphone dafür an Euren Computer an und öffnet iTunes. Wechselt in der oberen Leiste zu Eurem iPhone, indem Ihr auf das iPhone-Symbol klickt. Nun betätigt Ihr die Schaltfläche "Jetzt sichern" und legt ein vollständiges Backup an. Anschließend trennt Ihr die Verbindung zwischen PC und iPhone wieder.

Daten überspielen

Zum Kopieren des iTunes-Backups auf Euer Galaxy S8 startet Ihr "Samsung Smart Switch" auf Eurem Computer. Verbindet das Android-Gerät dann via Kabel mit dem PC. Die Software sollte das Smartphone nach kurzer Zeit automatisch erkennen. Nun zeigt Euch das Programm drei Schaltflächen an, wählt den mittleren "Wiederherstellen"-Button aus.

Im nächsten Fenster klickt Ihr unten links auf "Eine andere Sicherung auswählen". Aus dem Drop-Down-Menü sucht Ihr "Von iTunes sichern" heraus. Rechts daneben könnt Ihr nun wählen, welche iOS-Backup-Datei verwendet werden soll – sofern mehrere auf dem Computer gespeichert sind. In den beiden Fenstern darunter legt Ihr fest, welche Daten auf das Galaxy S8 übertragen werden sollen. Ihr könnt beispielsweise Eure Bilder, Musik und Videos kopieren, aber auch Kalendereinträge und Kontakte. Bestätigt nach der Auswahl mit dem "OK-Button", um die Inhalte auf Euer Samsung-Smartphone zu importieren. Dieser Vorgang ist auch mit älteren Geräten wie dem Galaxy S7 möglich.

Zusammenfassung: