Die Apple Keynote 2019 und das Ende der IFA 2019 – unsere Wochen-Highlights

Auf der Apple Keynote 2019 wurden endlich die Namen und Specs der iPhone 11-Reihe bekanntgegeben, die IFA 2019 hat ihre Tore wieder geschlossen und um das Google Pixel 4 gab es neue Gerüchte. Genaueres, und was sonst noch so in der Technikwelt los war, erfahrt ihr im Wochenrückblick unserer CURVED-Redakteurin Claudia Krüger.

Nach so vielen Gerüchten rund um die iPhone 11 Serie ist es nur fair, unseren heutigen Wochenrückblick mit einem kräftigen Biss in den (ganz und gar nicht sauren) Apfel zu beginnen – genauer gesagt mit der Keynote am 10. September, auf der Apple die Specs des bonbonfarbenen iPhone 11 und der noch edler anmutenden iPhone 11 Pro und Pro Max Modelle bekanntgegeben hat.

Die digitalen News der Woche: Apple Keynote und IFA 2019

Nach so vielen Äpfeln nun aber endlich zu IFA 2019 : Ein ganz großes Thema auf der diesjährigen Technikmesse in Berlin war Smart Home . Auch CURVED war auf der Messe zu Gast, hat für euch einige Gadgets ausprobiert und den Herstellern auf den Zahn gefühlt, wohin die Reise bis zum Jahr 2020 gehen soll. Neugierig?

Gerät der Woche: Galaxy Note 10+ im Praxistest

Unser Redakteur Martin Haase hat das Samsung Galaxy Note 10+ für euch unter die Lupe genommen und schien davon ziemlich angetan. Kein Wunder, denn schon optisch macht der 6,8 Zoller mit seiner metallisch schillernden Rückseite und dem nahezu randlosen Display ganz schön was her.

Hinzu kommt die Superausstattung mit üppigen 12 GB RAM und wahlweise einem 256 oder 512 GB großen internen Speicher. Ein 4.300 mAh Akku versorgt das Flaggschiff, das die Stifteingabe unterstützt, mit reichlich Energie. Wenn das mal kein Gerät mit Will-haben-Faktor ist!

Ratgeber der Woche: Was ihr beachten solltet, wenn ihr ein Handy aus China bestellt

Smartphones von eher unbekannten Herstellern aus China bieten häufig ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Nicht jedes dieser Geräte entspricht allerdings den hiesigen Standards. So kann es vorkommen, dass nicht alle hierzulande üblichen Mobilfunknetze unterstützt werden oder Google Play Dienste nicht vorinstalliert sind.

Wir haben uns dem Thema angenommen und einen nützlichen Ratgeber für euch verfasst, was ihr vor dem Kauf bei der Ausstattung des Smartphones beachten solltet und wie ihr nachträglich die Google Dienste auf euer Import-Handy bekommt.

Wochenvorschau: Präsentation des Mate 30, ein iPhone Ratgeber und ein Galaxy A50 Langzeittest

Am 19. September präsentiert Huawei das Mate 30 in München. Unsere Redakteurin Viktoria wird live dabei sein und für uns berichten. Außerdem werden wir das Galaxy A50 in einem ausgiebigen Langzeittest auf Herz und Nieren prüfen.

Ihr wollt euch ein iPhone anschaffen, wisst aber noch nicht welches? Wir beraten euch in einem Special, welches – angefangen vom iPhone 8 bis hin zu den neuesten Modellen – für euch am geeignetsten ist. Es lohnt sich also, auch in der nächsten Woche wieder bei CURVED vorbeizuschauen!