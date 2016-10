Diese praktischen Android-Features sind gut versteckt

iPhone 7 verliert in Akku-Test gegen HTC 10, LG G5 und Galaxy S7

Her damit ! 34

Her damit ! 34

Galaxy Note 7 feiert offen­bar erfolg­rei­ches Come­back in Südko­rea

Supergeil ! 24

Das Galaxy Note 7 verkauft sich in Korea nach dem Rückruf offenbar gut: So soll das Stylus-Phablet in zwei Tagen schon 30.000 Käufer gefunden haben.