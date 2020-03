Seit dem offiziellen Start in Deutschland am 24. März erfreut sich Disney Plus immer größerer Beliebtheit. Täglich erweitert der Streaming-Dienst sein Film- und Serienangebot und so stehen auch im April wieder zahlreiche Neustarts auf dem Plan. Wir haben uns die Auswahl näher angeschaut und für euch eine Übersicht sehenswerter Highlights erstellt.

Anlässlich des "Earth Month" wartet Disney Plus mit einer Reihe an ausgewählten Dokumentationen, Serien und Filmen von National Geographic und Disneynature auf. Natur- und Tierliebhaber kommen mit den Dokumentationsfilmen "Planet der Vögel", "Im Reich der Raubkatzen", "Bären", "Delphine" und "Schimpansen", die jeweils mit eindrucksvollen Naturschauspielen aufwarten, voll auf ihre Kosten.

Im Zeichen des "Earth Months" April feiert außerdem die Tierdokumentation "Elefanten" am 03. April ihre Premiere. Neben eindruckvollen Landschaftsaufnahmen wird eine aufregende Reise einer Elefantenherde durch die unbarmherzige Kalahari-Wüste festgehalten. Elefantenkuh Shani, ihr Junges Jomo und ihre treuen Weggefährten strotzen auf ihrem Weg der sengende Sonne und schlagen wilde Raubtiere in die Flucht. Auch werden sie von Nahrungs- und Wasserknappheit geplagt, bevor sie schließlich ihr Ziel, den Fluss Zambezi, erreichen.

Neben Doku-Fans hat sich vielleicht auch der ein oder andere Star-Wars-Fan unter den neuen Disney Plus Abonnenten versteckt. So zählen die neuen Folgen von "The Mandalorian" einem Einzelgänger, der fünf Jahre nach dem Untergang des Imperiums sein Geld als Kopfgeldjäger verdient, zu den absoluten Highlights. Verfechter von "Star Wars: The Clone Wars" bekommen ebenfalls neue Folgen serviert.

Neben vielen weiteren Angeboten in Disney-Manier dürft ihr euch außerdem auf die jüngsten Pixar-Filme, wie "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" freuen, der am 11. April zu sehen sein wird.

Die Eiskönigin 2 erst ab Juli verfügbar

Übrigens: Der Kinohit "Die Eiskönigin 2" wird nach derzeitigem Stand am 24. Juli verfügbar sein. In anderen Ländern wurde der erfolgreiche Animationsfilm vorgezogen und ist schon seit dem 17. März bei Disney Plus zu sehen.

Wir haben euch die wöchentlichen Disney Plus Film- und Serienstarts im April 2020 zusammengefasst:

Neue Filme und Serien bei Disney Plus im April

Ab Freitag, 03. April 2020

Elefanten (Tierdoku)

Pinguine: Leben am Limit (Tierdoku)

Delfine (Tierdoku)

Die fantastische Welt der Delfine (Making-of)

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel (Episode 5 und 6)

Küchenhelden (Episode 1)

Disneys Märchenhochzeiten (Staffel 2: Episode 3)

Zugabe! (Episode 3)

Marvel's Hero Project (Episode 3)

Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund (Episode 3)

Pixar in Real Life (Episode 6)

The Imagineering Story (Episode 3)

The Mandalorian (Kapitel 4: Die Zuflucht)

The World according to Jeff Goldblum (Episode 3: Tattoos)

Wie man Football spielt

Lambert, der ängstliche Löwe

Auf dem Eis

Plutos Party

Der Junge, der mit Dachsen sprach

Der neue Nachbar

TinkerBell - Ein Sommer voller Abenteuer

Ab Freitag, 10. April 2020

Die Musik von COCO - Lebendiger als das Leben (Special Premiere)

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel (Episode 7 und 8)

Küchenhelden (Episode 2)

Disneys Märchenhochzeiten (Staffel 2: Episode 4)

Zugabe! (Episode 4)

Marvel's Hero Project (Episode 4)

Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund (Episode 4)

The Mandalorian (Kapitel 5: Der Revolverheld)

The World according to Jeff Goldblum (Episode 4)

Die Hexe und der Zauberer

Welpen Freunde

Die Schätze des Tutanchamun

Edward mit den Scherenhänden

Nachts im Museum

Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Christopher Robin

Ab Freitag, 17. April 2020

Star Wars: The Clone Wars: Die finale Staffel (Episode 9)

Küchenhelden (Episode 4)

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin (Episode 5)

Disneys Märchenhochzeiten (Staffel 2: Episode 5)

Zugabe! (Episode 5)

Marvel's Hero Project (Episode 5)

Hundeleben - Vom Welpen zum Blindenhund (Episode 5)

The Mandalorian (Kapitel 6: Der Gefangene)

The World according to Jeff Goldblum (Episode 5)

Gregs Tagebuch - Von Idioten umzingelt! (Kinderfilm)

Vom Zusammenhalten

Plutos Einkauf (Kurzfilm)

Daddy ohne Plan (ab 23.04.)

Ab Freitag, 24. April 2020