Facebook Messenger: So findet Ihr schneller noch mehr animierte GIFs

Der Facebook Messenger unterstütz GIFs von Giphy und Co. nur über andere Apps

Zwar bietet der Facebook Messenger mittlerweile eine Funktion zum Einfügen von GIFs in Konversationen, doch das Angebot ist etwas begrenzt: Die App durchsucht lediglich "Tenor" – andere GIF-Datenbanken werden bei der Eingabe eines Suchbegriffes nicht durchleuchtet. Auf einem Android-Smartphone lässt sich das Problem jedoch umgehen. Wir erklären Euch, wie Ihr die Auswahl an animierten Bildern für den Messenger deutlich vergrößert.

Tastatur für GIFs

Da der Facebook Messenger nur eine Datenbank nach animierten Bildern durchwühlt, müsst Ihr GIF-Anbieter wie Giphy und Co. zwangsläufig über eine andere App ansteuern. Hier bietet sich Google Gboard an: Die Bildschirmtastatur besitzt nämlich einen GIF-Button, über den Ihr gleich mehrere Datenbanken durchsuchen könnt. Diese Funktion der Tastatur steht für viele Anwendungen bereit. Ab Version 106 soll dieser Button auch in der Messenger-App verfügbar sein, während er zuvor ausgegraut war oder das Senden einer Mitteilung mit einem animierten Bild aufgrund eines Fehlers nicht funktionierte.

Gboard einrichten

Ladet Euch zunächst die Google Gboard-Tastatur aus dem Google Play Store für Euer Android-Gerät herunter. Nach der Installation müsst Ihr Gboard nur noch gegen Eure Standard-Tastatur austauschen. Begebt Euch dafür in die "Einstellungen" Eures Android-Smartphones und wählt das Menü "Sprache & Einstellungen" aus. Hier sucht Ihr nach dem Eintrag "Aktuelle Tastatur" und tippt auf "Tastatur auswählen". Anschließend sucht Ihr die Gboard-Tastatur heraus und aktiviert diese durch einen Fingertipp auf den entsprechenden Schalter. Je nach Hersteller Eures Android-Smartphones können die Bezeichnungen für die Menüpunkte etwas abweichen.

Mehr GIFs im Messenger

Nun öffnet Ihr den Facebook Messenger und begebt Euch für einen Test in einen Chat. Euch steht immer noch der GIF-Icon auf der eigentlichen Benutzeroberfläche des Messengers zu Verfügung. Am unteren Ende des Displays auf der Gboard-Tastatur findet Ihr jedoch einen zweiten GIF-Button, direkt neben dem Emojis-Symbol. Diese Suchfunktion ermöglicht es Euch, neben Tenor auch weitere Datenbanken mit animierten Bildern zu durchforsten, wie beispielsweise von Giphy, Tumblr und anderen Anbietern. Dadurch solltet Ihr für jede Gelegenheit das richtige animierte Bild zum Versenden finden.

