Facebook: So schützt Ihr Eure Account-Daten optimal

Weit mehr als eineinhalb Milliarden Nutzer zählt Facebook mittlerweile. Das soziale Netzwerk ist seit mehr als 13 Jahren online. Entsprechend viele Daten und Informationen kommen da zusammen, die besser nicht in fremde Hände geraten. Mit diesen Einstellungen schützt Ihr Eure Daten.

Starkes Passwort

Die wohl wichtigste Einstellung für einen geschützten Facebook-Account ist das Passwort. Es sollte regelmäßig geändert werden sowie mindestens zwölf Zeichen lang und nicht allzu einfach sein. Verzichtet auf simple Kennwörter ("hallo") und auch solche mit persönlichen Informationen wie Eurem Geburtsdatum. Variiert stattdessen mit einem Zeichenmix und baut auch Sonderzeichen ein. Am leichtesten ist es, sich von einem Passwort-Generator eine zufällige Zeichenkette erstellen zu lassen. Bedenkt aber, dass Ihr Euch Euer Passwort auch merken können müsst.

Eure Zugangsdaten ändert Ihr für Facebook am einfachsten in der Browser-Ansicht an einem Computer, wo Ihr rechts oben in der blauen Leiste auf den kleinen Pfeil geht und dann im Drop-Down-Menü auf "Einstellungen" klickt. Auf der Seite taucht nun unter anderem direkt die Option auf, mit der Ihr Euer Passwort bearbeiten könnt. Wichtig: Verwendet nie ein und dasselbe Passwort für alle Eure Online-Accounts. Ein Passwort-Manager wie 1Password kann das vereinfachen.

Anmeldebestätigungen und-warnungen

Facebook wird oft – und sicher auch nicht ganz unbegründet – vorgeworfen, viele Daten zu sammeln. Die möglichen Sicherheitseinstellungen sind dagegen umso beeindruckender. Wer einem sicheren Passwort alleine nicht traut, klickt wieder in die "Einstellungen" und dann links in der Liste auf den zweiten Punkt ("Sicherheit"). Hier lassen sich weitere Sicherheits-Features aktivieren. Ihr könnt Euch so zum Beispiel benachrichtigen lassen, wenn sich jemand von einem unbekannten Browser/Gerät in Euer Facebook-Profil einloggt.

Unter "Anmeldebestätigungen" lässt sich zudem eine zweistufige Authentifizierung aktivieren. Diese besteht aus einem Element, das Ihr kennt (dem Passwort) und einer Sache, die Ihr besitzt (z. B. Euer Smartphone). Durch die Zugangs-Kombination kann sich ein Fremder nicht einloggen, wenn er zum Beispiel nur Euren Benutzernamen und Euer Passwort kennt. Euer Smartphone kommt wahlweise als Empfänger für einen zusätzlichen Sicherheitscode zum Einsatz, der Euch zugesendet wird, oder aber Ihr müsst nachweisen, dass Ihr das betreffende Gerät bei Euch führt, indem Ihr es mittels USB oder NFC mit dem Computer verbindet, mit dem Ihr auf Facebook zugreifen möchtet.

Apps auf dem Schirm haben

Gerade für Smartphones und Tablets gibt es viele Anwendungen, die direkt eigentlich nichts mit Facebook zutun haben, sich aber mit dem sozialen Netzwerk verknüpfen lassen und so Zugang zu einigen Eurer Daten bekommen. Im Laufe der Zeit kann hier eine Liste mit einer ganzen Menge an Diensten entstehen, die Ihr vielleicht schon gar nicht mehr nutzt. Um die Rechte der Anwendungen zu ändern oder sie aus Eurem Facebook-Account zu verbannen, geht Ihr in den Einstellungen auf der linken Seite auf "Apps". Mit einem Klick auf eine Applikation könnt Ihr die gewünschten Anpassungen treffen.

Zusammenfassung: