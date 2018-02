Fastenzeit mal anders: 20 alternative Ideen, sich im Verzicht zu üben

Auf Weiberfastnacht, Rosenmontag und Veilchendienstag folgt spätestens am Aschermittwoch traditionell die große Ernüchterung: 40 Tage Fastenzeit stehen bis Ostern bevor. Wer ist dabei? Gründe gibt's genug, egal ob ihr ein Weilchen auf Luxus, soziale Medien, Zucker, Fleisch oder Alkohol verzichten wollt – und ob ihr Karneval feiert oder nicht.

Ob gläubig, Karnevalist in Katerstimmung, beides oder gar nichts von alledem: Die biblischen Hintergründe zum Fastenbrauch lassen durchaus Spielraum für moderne Interpretationen. Ob 40 Tage Selbst- oder Nächstenliebe, Verzicht auf Luxus und Konsum oder Konzentration auf das Wesentliche – nach sieben Wochen bewusstem Verzicht wird Ostern ein rauschendes Fest. Wie das Sparen von Zeit, Geld, Nerven oder Kalorien hilft, mal wieder in sich zu gehen, erfahrt ihr hier.

Fastenzeit: Warum die Termine für Karneval und Ostern von Jahr zu Jahr variieren

Die Fasten-Tradition findet ihren Ursprung im katholischen Glauben und ist zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag verortet: Je nachdem, auf welches Datum das Osterfest fällt, verschiebt sich auch der Aschermittwoch als Ende des Karnevals 40 Werktage zuvor. Der biblische Hintergrund der Fastenzeit sind nämlich die 40 Tage und 40 Nächte, die Jesus in der Wüste verbrachte, um seinen Glauben unter Beweis zu stellen.

Wann Ostersonntag ist, entscheidet hingegen der Mond: Nach christlicher Überlieferung ist Jesus Christus am Vorabend des jüdischen Pessach-Festes, das sich nach dem Mond richtet, gekreuzigt worden und drei Tage später, am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, auferstanden. Die Kirchenobrigkeit verständigten sich im Jahr 325 offiziell darauf, das Osterfest fortan immer am ersten Frühlingsvollmond auszurichten.

Wer jetzt mitgerechnet hat und sich wundert, warum die Fastenzeit laut Kalender 46 Tage beträgt: Die sechs Sonntage vor Ostern sind vom Fasten ausgenommen. Theoretisch wäre damit jeder Sonntag euer Cheat Day. Übrigens richten sich auch die anderen beweglichen Feiertage wie Pfingsten und Christi Himmelfahrt nach dem Ostertermin. Der frühstmögliche Aschermittwoch ist nach Mondstand der 4. Februar und der späteste Termin ist der 10. März. Dementsprechend kurz oder lang fällt auch die Karnevalssession ab dem 11.11. aus. In diesem Jahr ist Ostersonntag und das Ende der Fastenzeit am 1. April.

Der ewige Kalender gibt schon heute Auskunft, wann die nächste Fastenzeit anbricht. (© 2018 CURVED)

Worauf kommt es in der Fastenzeit an?

Ursprünglich geht es in der Fastenzeit darum, zu beten, sich in Verzicht und Dankbarkeit zu üben und dadurch Körper und Geist zu reinigen. 40 Tage lang gar nichts mehr zu essen, ist hingegen nicht das erklärte Ziel – auch wenn man heute immer öfter vom Heilfasten hört. Das ist allerdings etwas ganz anderes: Bei dieser Entgiftungskur ernährt man sich ein paar Tage nur von Brühe, Säften und Tees. Längere Fastenkuren sollten nur unter ärztlicher Aufsicht stattfinden.

Beim Fasten bis Ostern geht es vielmehr um den bewussten Verzicht auf Luxus und Konsum – um sich, wenn man gläubig ist, mental auf die Kreuzigung und Auferstehung Jesus vorzubereiten. Darüber hinaus geht es um Achtsamkeit und das Bestreben, die Welt ein bisschen besser zu machen oder Bedürftigen zu helfen. Neben Katholiken, Orthodoxen und teilweise Protestanten wollen sich immer mehr Menschen, die mit Kirche und Karneval gar nichts am Hut haben, sieben Wochen lang im Verzicht üben: auf Alkohol, Süßigkeiten, Zigaretten, Fleisch, Kohlenhydrate – oder auch auf anderen Konsumgenuss. Die lange Durststrecke liegt nicht ohne Grund zwischen zwei schillernden Festen: Karneval und Ostern. Ein beliebtes Fasten-Motto lautet daher auch: Sieben Wochen ohne Stress und Eile. Inspirierend ist auch das diesjährige Fasten-Motto der evangelischen Kirche: „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“. Dahinter steckt die Idee, für sich und andere einzustehen.

Moderne Ideen für die Fastenzeit

Na, noch nicht überzeugt? Kirche hin oder her: Es gibt einige schöne Dinge, auf die man mal bewusst verzichten könnte – einfach, um sie wieder wertzuschätzen oder im Austausch für mehr Zeit für Wesentliches. Folgende Fasten-Ideen sind gute Gelegenheiten um fitter, schlanker oder achtsamer zu werden:

Schenkt euch Achtsamkeit: Tägliche Meditationen oder Yoga-Challenges sind ein super Einstieg und müssen nicht lange dauern.

Täglich 10.000 Schritte oder idealerweise noch ein paar mehr gehen – oder 400 Treppenstufen bezwingen.

Wer den langen Atem hat, kann idealerweise natürlich auch 40 Tage lang eine halbe Stunden Sport oder Faszientraining täglich einplanen.

Es muss ja nicht immer der Verzicht sein: Für die Fastenzeit kann man sich auch gute Vorsätze vornehmen, wie mehr Sport oder Schritte im Alltag. (© 2018 picture alliance / Westend61)

Verzichtet in der Fastenzeit doch mal auf das Auto und nehmt das Rad: Dafür plädieren aktuell auch viele Umweltaktivisten.

Lest wieder mehr Bücher oder lauscht Hörbüchern statt euch von Glotze, Netflix und der Playstation berieseln zu lassen.

Smombies könnten sich auch mal darauf zurückbesinnen, Freunde anzurufen und zu treffen, statt nonstop zu texten und zu daddeln über soziale Netzwerke. Oder ihr verzichtet auf sämtliche Dating-Apps verzichten und Menschen nur noch live und direkt ansprechen.

Wer die Finger auch bei Verabredungen mit Freunden kaum noch vom Smartphone lassen kann, dem empfehlen wir bewusstes digitales Detoxen: Passende Anwendungen, die das Appschalten regeln, gibt es genug.

eine schlechte Gewohnheit ablegen – etwa Nägelkauen oder Unpünktlichkeit. Andersherum lassen sich natürlich mit dem richtigen Trigger auch gute Vorsätze zu neuen Gewohnheiten machen, zum Beispiel öfter mal vom Schreibtisch aufstehen statt nur sitzen oder sparsamer sein.

Tipps zum Durchhalten

Egal, auf was ihr ab kommendem Mittwoch für 40 Tage verzichten oder als neuen Vorsatz verfolgen wollt: Fasten beginnt im Kopf und ist erstmal unbequem. Macht euch immer wieder klar, wofür ihr es wollt, ob mit Apps, Alarmen oder Post-its. Pläne schriftlich im Kalender fixieren, und jeden Tag abhaken, motiviert. Erzählt möglichst vielen Leuten von euren Fasten-Plänen: So wird das Vorhaben fix und Abbrechen peinlich. Und wenn ihr doch mal cheatet: Kein Drama, Hauptsache morgen geht es weiter. Seid neugierig und seht das Fasten als spannende Selbsterfahrung: Beobachtet oder schreibt auf, wie es euch über die 40 Tage geht. Vielleicht bleibt ihr sogar nach Ostern dran, immerhin heißt es, dass neue Vorsätze nach etwa 30 Tagen in Fleisch und Blut übergehen. Mit welchen Triggern ihr Vorsätze zu Gewohnheiten macht, erfahrt ihr in unserem Selbstmanagement-Ratgeber.