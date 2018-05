Fatburner-Training: Diese Übungen sind für Männer

Um gezielt Fett zu verbrennen, gibt es bestimmte Übungen, die sich besonders gut für Männer eignen. Das Fatburner-Training allein ist aber noch nicht der Schlüssel zu einem fitten und schlanken Körper. Auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Wie ihr beides kombiniert und welche Übungen wirklich helfen, erfahrt ihr in diesem Ratgeber.

Fatburner Burpees

Burpees sind ideal, um schnell Fett und Kalorien zu verbrennen. Ihr könnt sie leicht in euer Fatburner-Training einbinden und schnell Resultate erzielen. Die Eigengewichtsübung mit einer Kombination aus Liegestützen und Sprüngen dauert insgesamt nur neun Minuten. Je nach Fitnesslevel schafft ihr in dieser Zeit zwischen 100 und 130 Wiederholungen.

Stellt euch in einen schulterbreiten Stand und springt aus diesem nach oben. Dabei nehmt ihr die Arme mit und schwingt sie Richtung Decke. Direkt nach der Landung geht ihr in den Liegestütz über. Achtet darauf, wirklich tief runter zu gehen und die Ellenbogen nah am Körper zu lassen. Aus dem Liegestütz springt ihr wieder in den Stand, indem ihr eure Beine zur Brust zieht und euch hochdrückt.

Effektives Fatburning im Fitnessstudio

Eigengewichtübungen könnt ihr leicht zu Hause durchführen. Wenn ihr aber lieber ins Fitnessstudio geht, solltet ihr zum Beispiel diesen Fatburner ausprobieren: das 15-Minuten-Training an der Beinpresse. Es ist auch für Anfänger geeignet und ermöglicht gezieltes Trainieren unterschiedlicher Muskelgruppen.

Platziert ihr eure Füße im oberen Drittel der Fußplatte, beansprucht ihr vor allem das Gesäß und den Beinbizeps. Setzt ihr die Füße auf das untere Drittel, trainiert ihr den Quadrizeps. Achtung: Dabei werden auch die Knie besonders stark belastet. Achtet also darauf, dass ihr euch bei dieser Übung nicht übernehmt und eurem Körper dadurch zu viel zumutet.

Beim Fatburner-Training mit der Beinpresse stellt ihr die Füße hüftbreit auf die Fußplatte. Fußspitzen, Knie und Schultern bilden eine Linie. Je nach Gerät drückt ihr euch oder die Fußplatte weg. Wichtig dabei: Nie mit den Beinen im 90-Grad-Winkel starten oder stoppen und die Knie nicht nach innen klappen. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass die Beine nie ganz durchgedrückt sind.

Langhanteln im Fatburner-Training

Schultern, Rumpf, Gesäß und Oberschenkel trainiert ihr mit Langhantel-Kniebeugen gleichzeitig. Diese Übung für Männer ist ein guter Fatburner im Fitnessstudio. Stellt euch unter die Hantelstange, die Beine hüftbreit auseinander. Die Langhantel sollte sich auf gleicher Höhe wie der Schultergürtel befinden. Hebt die Hantel aus dem Ständer, schiebt das Gesäß nach hinten und beugt die Knie so weit wie möglich. Achtung: Knie dabei nach außen drücken. Aus der Hocke geht ihr wieder in den Stand. Haltet den Oberkörper während der ganzen Übung aufrecht und die Ellenbogen unter der Stange. Insgesamt dauert die Hantel-Übung zwölf Minuten.

Auf Ernährung für Fettverbrennung achten

Fatburner-Training alleine reicht aber nicht aus. Die besten Übungen nützen nichts, wenn ihr euch kalorienreich und vor allem fettlastig ernährt. Um Körperfett langfristig abzubauen, ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig. Eine moderate Low-Carb-Diät ist dafür zum Beispiel ideal.

Vor dem Training solltet ihr auf Snacks verzichten, da der Körper sonst nicht die eigenen Fettreserven angreift, sondern die zuletzt aufgenommene Energie nutzt. Wie ihr eure Fettverbrennung anregt, haben wir für euch in einem anderen Ratgeber beschrieben. Für dieses Ziel helfen euch sogar ein paar bestimmte Gewürze.