FIFA Mobile: Tipps für den Aufstieg zum Meistertrainer

Bei FIFA Mobile zum besten Trainer werden: Zeitgleich zum Release von FIFA 17 für die PlayStation 4, Xbox One und Co. hat EA seinen Ableger für Mobilgeräte umbenannt – FIFA Ultimate Team ist nun FIFA Mobile. Die App ist sowohl für iOS als auch für Android und Windows 10 Mobile erhältlich. In dem Simulationsspiel werdet Ihr zum Trainer und Manager einer Fußballmannschaft. Wie Ihr am besten vorgeht, um Euer Lieblingsteam zu einer Topmannschaft aufzubauen, haben wir für Euch zusammengefasst. Die folgenden Tipps richten sich in erster Linie an Einsteiger.

Viele Coins verdienen

Bei FIFA Mobile gibt es eine In-Game-Währung, die Coins. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um an die Coins zu kommen – eine davon sind Live Events. Diese bringen Euch nicht nur Geld ein, sondern auch Karten und helfen dabei, das Spiel Eurer Mannschaft zu verbessern. Tipp: Spielt die Live Events erneut, bei denen dies möglich ist, um auf einfache Weise Coins zu gewinnen.

Eine andere Option bei FIFA Mobile zum Erwirtschaften von Coins ist der Attack Mode. Im Attack Mode tretet Ihr gegen Spieler auf der ganzen Welt an. Das Gute: Selbst wenn die herausgeforderten Gamer nicht antreten, erhaltet Ihr neue Fans. Um den Attack Mode zu spielen, benötigt Ihr außerdem nur eine Energieeinheit als Einsatz. Tipp: Mitunter ist es ratsam, die Spiele nicht manuell auszutragen, sondern der KI zu übertragen, da diese oftmals eigenständig Tore erzielen kann.

Taktik-Tipps

Anders als in anderen FIFA-Spielen müsst Ihr in FIFA Mobile alle Teampositionen besetzen. Somit braucht Ihr insgesamt 27 Spieler, die Ihr allerdings nicht alle einsetzen müsst. Konzentriert Euch stattdessen auf ein paar Schlüsselspieler, die Ihr in einer Formation auflaufen lasst, die Euch gefällt. Wenn Ihr dieser Taktik treu bleibt, werdet Ihr vermutlich mehr Spiele gewinnen, als wenn Ihr dauernd verschiedene Spieler einsetzt und die Formation ändert. Gerade zu Beginn solltet Ihr die Märkte nach Spielern durchsuchen, die eine Wertung von 70 aufweisen, aber nur zwischen 1000 und 1500 Coins kosten.

Wenn Ihr bei FIFA Mobile Level 5 erreicht habt, könnt Ihr einer Liga beitreten. Das solltet Ihr dann auch schnellstmöglich tun. Tipp: Wenn Ihr Euch auf mehrere Ligen gleichzeitig bewerbt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Ihr letztlich in einer der favorisierten Ligen landet.

Buttons oder Wischen

Wenn Ihr ein Spiel bestreitet, stehen Euch bei FIFA Mobile verschiedene Möglichkeiten zur Steuerung offen. So könnt Ihr die Touch Controls und den virtuellen Joystick benutzen; oder Ihr spielt einen Pass, indem Ihr mit dem Finger auf dem Display eine Wischbewegung ausführt. Möglich ist auch eine Kombination der Steuerungsoptionen – findet heraus, wie Ihr am besten zurechtkommt.

Zusammenfassung