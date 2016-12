Fotoscanner von Google Fotos: So digitalisiert Ihr Aufnahmen von Papier

Mit dem Siegeszug der Smartphones hat die Anzahl der täglich aufgenommenen Fotos wohl stark zugenommen. Entwickelt werden Fotos wohl hingegen nur noch sehr selten und Bilder, die ausgedruckt werden, liegen bereits in digitaler Form vor. Wer auf dem Dachboden, in Schubladen oder auch in vergessenen Fotoalben noch Aufnahmen findet, kann die – ebenfalls dank des Smartphones – sehr schnell und einfach digitalisieren.

Sollte es um das Hochzeitsfoto der Großmutter gehen, könnte ein richtiger Scan mit einem professionellen Gerät wohl angebracht sein. Wer aber nur einen Stapel alter Urlaubsaufnahmen digitalisieren möchte, kann das ganz einfach mit kostenloser Software und einem Smartphone erledigen. Die Qualität Eures digitalen Abzugs hängt aber natürlich mit der Güte der verbauten Kamera zusammen.

"Fotoscanner von Google" nutzen

Google hat Mitte November 2016 eine App namens "Fotoscanner von Google Fotos" für Android beziehungsweise "Fotoscanner - Scanner von Google Fotos" für iOS veröffentlicht. Das Programm ist kostenlos über den Google Play Store und Apples App Store/iTunes erhältlich und hat nur eine Aufgabe: das Digitalisieren Eurer alten Fotos.

Nachdem Ihr die Anwendung heruntergeladen und installiert habt, ist die Verwendung aufgrund des knappen Funktionsumfangs sehr einfach. Startet die App und richtet Eure Smartphone-Kamera auf ein Foto aus, das Ihr im besten Fall zuvor auf eine glatte Oberfläche gelegt habt, von der sich das Bild abhebt. Vermeidet auch starke Lichtquelle in der näheren Umgebung, da sie für unschöne Reflexionen sorgen können – auch wenn die App solche eigentlich automatisch entfernen soll.

Sobald alles vorbereitet ist, tippt Ihr den Aufnahme-Button an. Anschließend werden vier weiße Punkte in den Ecken Eures Fotos auf dem Display Eures Smartphones angezeigt. Nun müsst Ihr Euer Smartphone in Richtung der eingeblendeten Pfeile bewegen, bis jeweils der mittig angezeigte Kreis innerhalb der Punkte liegt. Die App schießt dabei mehrere Aufnahmen vom Foto und setzt sie anschließend zusammen. Bevor Euer Foto in digitaler Form gespeichert wird, entfernt der Fotoscanner von Google Reflexionen und dreht die Aufnahme gerade.

Zusammenfassung: