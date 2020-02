Galaxy A51, ein hässliches Pixel 5 und ein Déjà-Vu – die Wochen-Highlights

In dieser Woche wurde das Galaxy Z Flip gleich in mehreren Härtetests auf eine harte Probe gestellt. Das Galaxy A51 und A 71 mussten ebenfalls dran glauben und wurden von uns auf Herz und Nieren geprüft. Diese und viele weitere spannende Technik-News haben wir in unseren Highlights für euch zusammengefasst.

Der Hype um Foldables nimmt kein Ende: In dieser Woche machte das Samsung Galaxy Z Flip gleich in mehreren CURVED-Artikeln von sich reden – und dabei nicht immer eine gute Figur. Droht Samsung ein Déjà-Vu?

Auch der wegen des Covid-19-(Corona)-Virus abgesagte Mobile World Congress (MWC) sorgte dieser Tage für Aufruhr in den Medien und kam bei uns natürlich ebenfalls zur Sprache. Außerdem haben wir das Galaxy A71 und Galaxy A51 für euch getestet. Zudem wurden drei Smartphone-Kameras gegeneinander in den Ring geschickt.

Dazu aber mehr nach den Top-News der Woche.

Unsere Top-News der Woche: CURVED-News mit den meisten Leserbewertungen

Samsung Galaxy S20 Ultra – Display-Test: Offenbar begeisterte der Screen des S20 Ultra nicht nur die Experten von DisplayMate, sondern auch euch. Unseren Artikel über den Display-Test des Smartphones habt ihr jedenfalls fleißig gelikt.

Samsung Galaxy Z Flip – eine Mogelpackung? Beim Härtetest und auch bei euren Bewertungen ist das Ultra Thin Glass (UTG)-Display des Galaxy Z Flip voll durchgefallen. Kratzresistent? Wohl kaum. Droht Samsung ein ähnlicher Fall wie beim Galaxy Fold?

Erstes Bild vom Pixel 5 XL: Auf wenig Gegenliebe stieß ein erstes Renderbild vom Google Pixel 5 (XL). Irgendwie erinnert das Design des Kamera-Moduls an ein Pikachu-Meme, oder?

O2 Free Unlimited: Mit Highspeed schaffte es unser Vergleich der neuen 2 Mbit/s und 10 MBit/s O2 Unlimited-Tarife bis fast an die Spitze der von euch am meisten gelikten Artikel.

Xiaomi Mi 10 Pro – Sound-Sieger: Das Rennen um die meisten positiven Leserbewertungen und um das Smartphone mit dem besten Stereo-Sound im Test von DxOMark gewann in dieser Woche eindeutig das Xiaomi Mi 10 Pro.

Mein Lieblings-Review der Woche: Das Samsung Galaxy A51 im Alltags-Test

Eigentlich schwört unsere Redakteurin Viktoria ja auf das Samsung Galaxy A50. Nun hat sie aber das neue Galaxy A51 in die Hände bekommen. Ihr Fazit nach einer Testwoche: Das A51 ist noch besser als sein Vorgänger! Und was genau macht das Galaxy A51 attraktiver als das Galaxy A50?

Das Super-AMOLED-Display des Galaxy A51 wächst gegenüber dem seines Vorgängers von 6,4 Zoll auf 6,5 Zoll an und wirkt durch die fehlende Notch noch größer.

Nette Urlaubsfotos lassen sich mit der Vierfach-Kamera des Android-Smartphones knipsen, die über ein 48 MP Hauptobjektiv, ein 12 MP Ultra-Weitwinkel-Objektiv, ein 5 MP Makro-Objektiv sowie einen 5 MP Tiefensensor für den Live-Fokus verfügt.

Zum Ablegen der Bilder steht ein 128 GB großer interner Speicher zur Verfügung, der durch eine microSD-Karte erweitert werden kann. Diese nimmt einer zweiten Simkarte übrigens nicht den Platz weg: Im Gegensatz zu vielen neuen Smartphones, die einen Hybrid-Slot haben, unterstützt das Galaxy A51 nämlich Dual-Sim plus microSD gleichzeitig.

Unter der Haube des Mittelklasse-Handys werkelt ein Exynos 9611 Prozessor, der beim in Deutschland erhältlichen A51 Verstärkung von 4 GB RAM bekommt. Das Galaxy A51 findet ihr bereits in unserem CURVED-Shop.

Mein Lieblings-Vergleich der Woche: Die Kameras des Galaxy S20 Plus, iPhone 11 Pro Max und Google Pixel 4 XL treten gegeneinander an

In einem Vergleich wurden die Hauptlinsen, das Teleobjektiv und der Zoom der Handys gegenübergestellt. Dabei kam es zu erstaunlichen Ergebnissen.

In einem Vergleich wurden die Hauptlinsen, das Teleobjektiv und der Zoom der Handys gegenübergestellt. Dabei kam es zu erstaunlichen Ergebnissen.

Auch in der nächsten Woche haben wir wieder viele spannende Themen für euch!