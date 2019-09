Galaxy Note 10 Cases: Unsere Top-Handyhüllen für Samsungs Multitalent

Das Samsung Galaxy Note 10 ist derzeit eines der besten Smartphones, das ihr kaufen könnt. Besonders das große Display und die hochwertige Verarbeitung stechen dabei auf den ersten Blick hervor. Damit euer edles Note 10 auch noch eine Weile so schön bleibt, solltet ihr ein passendes Case oder eine passende Hülle verwenden. Wir haben die besten für euch ausgesucht.

Den Samsung Galaxy Note 10 + Test lest ihr hier.

Mit dem neuen Galaxy Note 10 hat Samsung einen Volltreffer gelandet. Es beeindruckt nicht nur durch seine Performance und praktische neue Funktionen für den S-Pen, sondern auch mit einem gestochen scharfen, 6,3 Zoll großen Display und einem besonders edlen Design. Die gläserne Rückseite des in drei Farben erhältlichen Samsung Galaxy Note 10 fängt das Licht ein und erzeugt dabei einen schimmernden Aura-Effekt.

Das Samsung Flaggschiff ist zwar aus widerstandsfähigem Gorilla Glass 6 Panzerglas gefertigt, ein Sturz auf einen harten Untergrund kann aber dennoch zum Bruch des Touchscreens oder zumindest zu unschönen Kratzern führen. Außerdem liegt das Samsung Galaxy Note 10 wegen seiner Größe nicht immer fest in der Hand. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sein Note 10 deshalb unbedingt mit einer passenden Hülle schützen. Welches unserer Meinung nach die besten Hüllen für das Samsung Galaxy Note 10 und das größere Samsung Galaxy Note 10 Plus sind, zeigen wir euch hier.

Passendes Produkt Samsung Galaxy Note 10

Smart: Samsung Clear View Cover

Das Samsung Clear View Cover ist eine der Original-Hüllen für das Samsung Galaxy Note 10. Das stabile Samsung Case umschließt die Rückseite des Handys und gleichzeitig schützt das umklappbare Cover den Touchscreen während ihr es in der Tasche habt. Um das Smartphone zu bedienen, klappt ihr das Front-Cover einfach nach hinten.

Der Clou dabei: Das Front-Cover an der Seite ist transparent und zeigt auch im geschlossenen Zustand die Uhrzeit, diverse Icons und Benachrichtigungen an. So könnt ihr zum Beispiel auch bei geschlossenem Cover Anrufe annehmen oder den Music-Player steuern. Das Samsung Clear View Cover ist für das Galaxy Note 10 in den Farben Schwarz, Silber, Rot, Rosa und Weiß und für das Note 10 Plus in Schwarz, Weiß, Silber und Blau erhältlich. Preis: ca. 55 Euro.

Kristallklar: Spigen Liquid Crystal

Die Hülle Liquid Crystal von Spigen lässt euer Samsung Galaxy Note 10 in seiner vollen Schönheit erstrahlen und schützt es zugleich vor Kratzern und Stößen. Die Handy-Hülle besteht aus flexiblem Polyurethan und schmiegt sich dicht um das Note 10. Das Original-Design des Smartphones wird dadurch kaum beeinflusst.

Trotzdem ist das Material sehr stabil und stoßfest. Außerdem ist seine Oberfläche sehr griffig und rutschfest, sodass das Galaxy Note 10 mit dieser fast unsichtbaren Hülle sicher in eurer Hand liegt. Die fühlbaren Tasten an der Seite lassen sich gut bedienen und auch das kabellose Aufladen des Geräts in der Induktionsschale ist mit dem Case kein Problem. Auch für das Samsung Galaxy Note 10 Plus ist es erhältlich. Preis: ca. 18 Euro.

Edel: Snakehive Vintage Lederhülle

Rundumschutz für das Samsung Galaxy Note 10 in stylischem Design bietet die Vintage-Hülle von Snakehive aus hochwertigem Leder. Die Hülle umschließt das Galaxy Note 10 komplett und lässt sich mit einem integrierten Magneten sicher verschließen. Auch das Innenfutter ist aus weichem Leder gefertigt und schützt das Handy vor Kratzern.

Sehr praktisch sind auch die drei Kartenfächer im Inneren der Hülle sowie ein großes Fach für Geldscheine. Damit wird die Snakehive Lederhülle zu einem potenziellen Ersatz für die Brieftasche. Jede Lederhülle wird sorgfältig von Hand genäht. Erhältlich ist sie in den Farben Schwarz, Braun, Marineblau, Grün, Camel und Lila. Preis: ca. 33 Euro.

Maximaler Schutz: Supcase Unicorn Beetle Pro

Wer maximalen Schutz für sein Samsung Galaxy Note 10 sucht, ist bei dem Unicorn Beetle Pro von Supcase genau richtig. Das Case aus extrem stabilen, zweischichtigem Kunststoff bewahrt das Note 10 auch bei tieferen Stürzen auf harte Untergründe zuverlässig vor Schäden.

Alle Anschlüsse des Samsung Galaxy Note 10 sind durch Kunststoff-Kappen sicher vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das Case verfügt außerdem über einen integrierten Ständer, mit dem ihr das Smartphone sowohl horizontal als auch vertikal aufstellen könnt. Praktisch für alle Outdoor-Aktivitäten ist der mitgelieferte Gürtelclip. In Schwarz, Blau und Rosa – auch für das Samsung Galaxy Note 10 Plus erhältlich. Preis: ca. 25 Euro.