Galaxy Note 7: SD-Karte formatieren und in Betrieb nehmen

Auch der interne Speicher vom Galaxy Note 7 ist irgendwann ausgeschöpft. Wer nun größere Daten auf das Phablet transportieren möchte, kann den Speicherplatz mit einer microSD-Karte erweitern, die bis zu 256 GB Speicher besitzt. Solltet Ihr die Karte bereits in einem anderen Smartphone benutzt haben, empfiehlt sich eine Formatierung. Wir erklären Euch, wie Ihr die SD-Karte formatiert und worauf Ihr achten müsst.

Die Dateistrukturen

Euer Galaxy Note 7 erkennt generell nicht alle Formatierungen an. Darauf solltet Ihr gerade dann achten, wenn Ihr die microSD-Karte beispielsweise am Computer vorbereitet und viele Daten darauf kopieren wollt. Denn die NTFS-Dateistruktur, die auf den meisten Festplatten von Windows-Systemen zum Einsatz kommt, wird von Eurem Phablet nicht erkannt. Als einzige Option bietet Euer Galaxy Note 7 in diesem Fall eine Neuformatierung an.

Erkannt werden, wie bei den meisten Geräten, die Dateistrukturen FAT32 oder exFAT. Sehr grob formuliert unterscheiden sich die beiden Strukturen dadurch, dass auf FAT32 ohne Tricks keine Datei abgespeichert werden kann, die größer als 4 GB ist. Diese Begrenzung existiert bei exFAT (und NTFS) nicht mehr. Darauf solltet Ihr achten, wenn Ihr die microSD-Karte an einem Computer formatiert und nicht direkt im Gerät.

Formatieren mit dem Galaxy Note 7

Um Eure microSD-Karte mit dem Galaxy Note 7 zu formatieren, öffnet Ihr das Menü "Einstellungen" und folgt dem Pfad "Gerätewartung | Speicher". Tippt nun auf das Symbol mit den drei übereinander liegenden Punkten, um weitere Optionen anzeigen zu lassen. Wählt anschließend "Speichereinstellungen" und drückt auf "SD-Karte". Hier müsst Ihr nur noch auf "Formatieren" tippen und den Vorgang bestätigen, indem Ihr erneut "Formatieren" auswählt. Danach werden alle auf der Karte vorhandenen Daten gelöscht.

Eure SD-Karte kann nun vom Galaxy Note 7 genutzt werden. Die auf dieser Speichererweiterung abgelegten Daten findet Ihr unter der Eigene Dateien-App im Verzeichnis "SD-Karte". Gerade das Auslagern von Medien wie Fotos, Musik oder Videos ist mit einer SD-Karte sinnvoll. Zwar könnt Ihr auch größere Spiele auf die Karte verschieben, doch durch die geringere Lese- und Schreibrate könnte das womöglich die Ladezeiten erhöhen.

Zusammenfassung