Galaxy Note 7: So richtet ihr den Irisscanner ein und optimiert ihn

Samsungs Galaxy Note 7 bietet neben dem bekannten Fingerabdrucksensor noch eine weitere Möglichkeit, sowohl Euer Smartphone als auch die darauf befindlichen Daten mit mehr Sicherheit zu versehen. Wir zeigen Euch, wie Ihr den neuen Irisscanner in Samsungs Premium-Phablet einrichtet und dessen Funktionsweise noch optimieren könnt.

Irisscanner einrichten

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Irisscanner des Samsung Galaxy Note 7 startklar zu machen und auf Eure Augen einzustellen. Die erste davon bietet sich Euch, wenn Ihr das Phablet einrichtet: Während des Setup-Vorgangs fragt Euch das Smartphone nämlich schon, ob Ihr den Irisscanner konfigurieren möchtet. Alternativ könnt Ihr das Sicherheitsfeature aber auch jederzeit danach startklar machen.

Um den Irisscanner einsatzbereit zu machen, zieht Ihr zunächst das Menü mit den Schnelleinstellungen und den Benachrichtigungen nach unten, indem Ihr mit dem Finger vom oberen Bildschirmrand auf dem Startbildschirm nach unten fahrt. Hier tippt Ihr anschließend das Zahnrad-Symbol für die Einstellungen an. Unter "Sperrbildschirm und Sicherheit | Iris" müsst Ihr nun gegebenenfalls noch einmal Euer Entsperrmuster oder Euer Passwort eingeben, bevor das Galaxy Note 7 Euch einige Hinweise für die Einrichtung des Irisscanners präsentiert. Tippt Ihr auf "Weiter", müsst Ihr nun lediglich auf den Bildschirm des Smartphones sehen und dabei darauf achten, dass sich Eure Augen innerhalb der Kreise befinden. Ist der Vorgang abgeschlossen, könnt Ihr das Phablet von nun an per Blickkontakt entsperren.

So sorgt Ihr für eine reibungslose Erkennung Eurer Augen

Der Irisscanner des Samsung Galaxy Note 7 kann unter bestimmten Bedingungen Eure Augen besser abtasten und mit den gespeicherten Merkmalen vergleichen. So wird beispielsweise empfohlen, eine womöglich vorhandene Brille nach Möglichkeit vor der Benutzung abzunehmen. Ebenso können gefärbte Kontaktlinsen oder direktes Sonnenlicht den Irisscanner irritieren.

Der optimale Abstand zur Abtastung Eurer Augen beträgt 25 bis 35 Zentimeter. Haltet das Galaxy Note 7 daher beim Entsperren etwa so weit von Eurem Gesicht weg, dass zwischen Augen und Bildschirm noch etwa zweimal die lange Seitenkante des Phablets passen würde. Die Abtastung funktioniert zudem am besten, wenn Ihr während des Entsperrvorgangs nicht auf den Bildschirm, sondern auf die Frontkamera schaut, die sich über dem Smartphone-Bildschirm befindet. Achtet außerdem darauf, dass Eure Augen weit geöffnet sind.

