Galaxy S7 mit Android Nougat: So stellt Ihr die Helligkeit schneller ein

Besitzer eines Galaxy S7 wundern sich möglicherweise seit dem Update auf Android Nougat: War der Regler, um die Helligkeit über die Schnelleinstellungen anzupassen, nicht zuvor an einer anderen Stelle? Tatsächlich: Die Option taucht unter Android Marshmallow direkt auf, wenn das Benachrichtigungs-Zentrum aufgerufen wird. Seit dem Update auf Android Nougat verbirgt sich das Feature aber in den Schnelleinstellungen. Wir erklären Euch, wie Ihr den Regler an seinen alten Standort zurückversetzt.

Zurück an den alten Standort

Zum Glück bietet Euch das Galaxy S7 die Möglichkeit, den Helligkeitsregler wieder nach oben zu verschieben. Wischt einmal vom oberen Displayrand nach unten, um das Benachrichtigungs-Zentrum zu öffnen. Wiederholt den Vorgang und Ihr seid in den Schnelleinstellungen. Ganz unten lässt sich die Helligkeit regeln. Rechts neben dem Schieberegler zeigt ein Pfeil nach unten.

Tippt diesen an und Ihr gelangt zu den erweiterten Optionen. Hier stehen Euch drei Optionen zur Auswahl: die Helligkeit einstellen, das Smartphone die Beleuchtung automatisch regeln lassen – und die Leiste wieder zurück in das Benachrichtigungsfenster ziehen. Aktiviert einfach die letzte Option, indem Ihr den Regeler nach rechts schiebt, um den Helligkeitsregler wieder direkt im Benachrichtigungs-Zentrum des Galaxy S7 anzuzeigen.

Zusammenfassung: